Vom Panther-Torwart zum Teammanager: Stressige Tage für Markus Keller

Den Job als Teammanager der Augsburger Panther hatte Markus Keller bereits vor einigen Wochen von Duanne Moeser übernommen. In den vergangenen Tagen ging es in der Panther-Geschäftsstelle nun richtig zur Sache. Die Kanadier und US-Amerikaner trafen jeweils mit ihren Familien in Augsburg ein. „Als Profi ist an einem normalen Trainingstag spätestens mittags Schluss und man geht abends noch eine Runde zum Joggen. In den vergangenen Tagen war ich jedoch teilweise zwölf Stunden und mehr im Einsatz.“ Der Transfer der Profis vom Münchener Flughafen muss organisiert werden. Anschließend erhalten die Spieler ihre komplette Ausrüstung. Auch eine erste Stadionbesichtigung gibt der gebürtige Augsburger den Neuankömmlingen. Am Montag fehlte lediglich noch Alexandre Grenier mit seiner Familie. Der Torjäger, der von Kölner Haien zum AEV kommt, soll am Dienstag eintreffen.

Neuankömmlinge sind vom Stadion beeindruckt

Die Neuzugänge Madison Bowey und Kyle Mayhew spielen erstmals in der Deutschen Eishockeyliga (DEL). Viele neue Eindrücke erwarten sie. „Sie waren vom Curt-Frenzel-Stadion beeindruckt, auch wie steil die Tribünen sind“, erzählt Keller. Zusammen mit dem neuen Trainer Bill Peters wurden die Kabinenplätze vergeben. Freie Sitzplatzwahl war gestern. Der NHL-erfahrene Peters setzte die Stürmer, die Verteidiger und die Torhüter jeweils in eigene Bereiche zusammen. Damit sich das Personal über das jeweilige Fachgebiet intensiver austauschen kann.

Markus Keller muss keine sportliche Prognose mehr geben

Obwohl Keller unmittelbar nach dem Saisonende im März sein Karriereende verkündet hatte, kamen weiterhin Vertrags-Angebote für den 35-Jährigen. „Es sind immer die gleichen Kandidaten aus der DEL2, die noch händeringend einen deutschen Torhüter suchen. Für mich gibt es aber kein Zurück. Das Angebot als Teammanager der Panther in meiner Heimatstadt arbeiten zu können, kommt nicht oft. Ich will die Chance nutzen“, sagt Keller, der aus dem Nachwuchs des Augsburger EV stammt und in den vergangenen sieben Spielzeiten ununterbrochen das Panther-Tor hütete.

Dafür, dass bei ihm Wehmut aufkommt, wenn jetzt alle Spieler eintrudeln, ihre Plätze zugewiesen bekommen und er nicht mehr Teil der spielenden Mannschaft ist, bleibt angesichts des Trubels keine Zeit. Dafür muss Keller jetzt keine Einschätzungen mehr abgeben, wie stark die mit 15 Spielern kräftig veränderte Mannschaft einzustufen ist. „Die Vorfreude auf die neue Saison ist auch bei mir groß. Ich hoffe natürlich, dass es besser läuft als in den vergangenen drei Jahren. Aber die Ziele müssen jetzt das Trainerteam und die Mannschaft formulieren“, sagt Keller.