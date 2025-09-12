Was AEV-Kapitän Renner vor dem Start der neuen Saison wurmt

Max Renner ist spätestens seit Mitte der Woche ein gefragter Mann bei den Augsburger Panthern. Da hatte ihn der neue Chefcoach Bill Peters vor der Übungseinheit ins „Trainerkammerl beordert“, wie Renner es in seinem oberbayerischen Dialekt so herzig formuliert. Peters machte dem Verteidiger ein Angebot, das er nicht ausschlagen konnte. „Zuerst hat er mich gefagt, ob ich das Kapitänamt übernehmen will. Ich habe Ja gesagt und damit war ich der neue Kapitän“, erzählt der gebürtige Oberbayer aus Rosenheim.

Einerseits war die Wahl ein wenig überraschend. Renner zählt zur Kategorie Arbeitstier und Defensiv-Verteidiger. Während andere Abwehrspieler wie Thomas Schemitsch oder Neuzugang Kyle Mayhew das Powerplay aufziehen und mit der Scheibe zaubern, wühlt und ackert Renner vor dem eigenen Kasten oder in den Ecken. Andererseits ist auf den Defensiv-Spazialisten in allen Situationen Verlass. Er lebt Eishockey und gibt alles für sein Team. Das hatte Peters offenbar schnell erkannt und Renner dreimal in der Vorbereitung zum Mannschaftsführer ernannt.

Die Augsburger Panther schauen zu Kapitän Max Renner auf

Der 60-jährige Coach schätzt an seinem auserwählten Profi: „Max Renner ist eine verlässliche Persönlichkeit. Er kommt mit allen im Team gut aus, geht immer mit gutem Beispiel voran und arbeitet sehr hart. Die Jungs schauen zu ihm auf.“ Die Assistenten sind Alexandre Grenier, Cody Kunyk, T.J. Trevelyan und Tim Wohlgemuth. Jeweils zwei der vier Führungsspieler werden das „A“ des Assistenzkapitäns bei den Spielen auf ihrem Trikot tragen. „Ich bin zwar der Kapitän, aber wir haben eine Leadership-Gruppe, die nun für alles zuständig ist“, sagt Renner.

Erstmals in seiner Karriere trät er das „C“ auf dem Trikot. Bereits seit Saisonbeginn spürte er, dass die neuen und alten Teamkollegen ihm vertrauen. „Mir ist in der Vorbereitung aufgefallen, dass viele Spieler zu mir gekommen sind, wenn etwas besprochen werden musste oder es etwas zu bemängeln gab“, erzählt der Vreteidiger und beschreibt sich so: „Ich bin ein freundlicher Kerl, wie wir Bayern halt sind. Ich kann lustig in der Kabine sein. Aber ich weiß auch, wann hart gearbeitet werden muss.“

Was der neue Kapitän am AEV-Trainer schätzt

Wenn es sportlich nicht rund läuft, sagt Renner in der Umkleide seine Meinung. Mit Peters liegt er auf einer Wellenlänge. Der 60-Jährige verstehe, mit Scherzen für gute Stimmung in der Kabine zu sorgen, „aber wenn das Training oder ein Spiel anstehen, dann ist der Spaß vorbei“, erzählt Renner. An den ehemaligen Chefcoach des NHL-Klubs Calgary Flames gefällt dem neuen Team-Kapitän die klare Arbeitseinstellung: „Er konzentriert sich auf das Wesentliche. Das muss funktionieren. Er weiß, was er will und vermittelt das einem, Schlag auf Schlag. Seine Videoclips in den Sitzungen dauern vielleicht drei Minuten, wo andere Trainer 15 oder 20 Minuten gebraucht haben.“

Seit zwei Jahren verteidigt der Mann mit der Nummer 58 im Schleifgraben. Davor war er mit den Bietigheim Steelers abgestiegen. Das bedeutet: Seit drei Jahren schuftet Renner im Abstiegskampf. Mit dem Lauf der Zeit sei er vorsichtig geworden, was Prognosen betrifft. Um dann doch eine abzugeben: „Wir haben in der Vorbereitung unser Potenzial gezeigt. Von den letzten drei Jahren ist das jetzt das beste Team, das wir haben.“

Die Panther starten am Freitag in Nürnberg in die 32. DEL-Saison. Im Tor wird Peters wohl mit seiner designierten Nummer eins Micheal Garteig beginnen. Als überzähliger Ausländer wird wahrscheinlich Joseph Cramarossa auf der Tribüne Platz nehmen müssen. Stürmer Sebastian Zwickl erhielt eine Förderlizenz. Der 18-Jährige ist damit ab sofort auch wieder für seinen Heimatverein Starbulls Rosenheim in der DEL2 spielberechtigt. Zwickl trainierte bereits am Donnerstag in Rosenheim und soll im letzten Testspiel der Starbulls am Freitag gegen Weiden zum Einsatz kommen.

Augsburger Panther sollen Verlierer-Mentalität ablegen

Ungeachtet der Personalien konzentriert sich Renner auf den Auftakt in Franken: „Wir wollen gewinnen. Die Verlierer-Mentalität der vergangenen Jahre muss raus. In der Vorbereitung haben wir den ersten Schritt gemacht und uns Selbstvertrauen geholt. Jetzt muss der zweite Schritt folgen.“

Seine persönliche Bilanz ist dem Vater der bald zweijährigen Tochter Mira nicht wichtig. In 94 Einsätzen im Pantherdress stehen 49 Strafminuten und elf Scorerpunkte in seiner Statistik, aber kein einziges Tor. Das ärgert ihn dann doch, wie er nach dem Abschlusstraining am Donnerstag einräumt. „Zwei Jahre in Folge ohne Tor bin ich bislang noch nie gewesen. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass es mich nicht wurmt. “

Als Defensiv-Spazialist ist es seine zuvorderste Aufgabe, Tore zu verhindern. Mit feiner Technik bereitete Renner allerdings auch einige Treffer vor. In der Vorbereitung hat der neue Kapitän gegen den EHC Biel-Bienne ein eigenes Tor bejubelt und denkt vor dem Saisonstart ein klein wenig an sich: „Im dritten Jahr wäre es schön, für die Panther zu treffen, auch in einem Punktspiel.“