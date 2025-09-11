Max Renner ist neuer Kapitän der Augsburger Panther

Die Augsburger Panther gehen mit einem neuen Kapitän in die Saison 2025/26. Das teilten die Panther am Mittwochnachmittag mit. Die Wahl von Cheftrainer Bill Peters fiel demnach auf den erfahrenen AEV-Verteidiger Max Renner. Er wird die Mannschaft mit dem „C“ auf dem Trikot aufs Eis führen. Renner war bereits in den vergangenen beiden Testspielen als Kapitän eingesetzt worden. Peters teilte seine Entscheidung dem Team vor dem Training am Mittwoch mit.

Renner absolvierte bereits 387 DEL-Spiele

Renner gilt als „anerkannte Persönlichkeit“ im Klub und in der Kabine, wie es in der Mitteilung der Panther heißt. Er geht mit den Augsburgern in seine dritte Spielzeit. Der 33-Jährige kommt bislang bereits auf 387 Spiele in der Deutschen Eishockey Liga (DEL).

„Es ist eine große Ehre, für einen Traditionsverein wie Augsburg das Kapitänszeichen zu tragen. Dass mir das Vertrauen der Trainer und meiner Teamkollegen entgegengebracht wird, erfüllt mich mit großem Stolz“, wird Renner in der Vereinsmitteilung zitiert. „Ich werde alles dafür geben, dieser Verantwortung gerecht zu werden“, so der neue Panther-Kapitän.

AEV-Coach Peters: Renner „geht immer mit gutem Beispiel voran“

AEV-Coach Peters begründet die Entscheidung seines Trainerteams so: „Max Renner ist eine verlässliche Persönlichkeit. Er kommt mit allen im Team gut aus, geht immer mit gutem Beispiel voran und arbeitet sehr hart. Die Jungs schauen zu ihm auf.“

Als Stellvertreter von Renner gehen Alexandre Grenier, Cody Kunyk, T.J. Trevelyan (der in den ersten Wochen verletzt ausfallen wird) und Tim Wohlgemuth in die Saison. Jeweils zwei der vier Führungsspieler werden in der kommenden DEL-Saison das „A“ des Assistenzkapitäns auf ihrem Trikot tragen.

Renners Vorgänger als AEV-Kapitän, Denis Reul, hat nach dem Ende der vergangenen Saison seine Karriere beendet. Am Freitag startet die neue DEL-Saison.