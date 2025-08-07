Optimismus bei den Panthern: Goalie Michael Garteig will „unter die Top Sechs der Liga“

Wie sich das neue Trikot trägt? Tim Wohlgemuth, der zum ersten Mal in einem Shirt der Augsburger Panther steckt, lacht bei der Frage. „Grundsätzlich ist es ein Eishockey-Trikot. Aber es fühlt sich gut an, hier zu sein.“ Der 26-Jährige ist einer von 15 Neuzugängen des Augsburger DEL-Klubs. An diesem Mittwochabend stehen sie alle erstmals gemeinsam auf dem Eis des Curt-Frenzel-Stadions. Training steht aber noch nicht auf dem Plan. Stattdessen wird für die Objektive von Fotografen posiert – der Media Day steht an, bei dem das Mannschaftsbild und Portraitfotos der AEV-Profis aufgenommen werden. Das Stadion kennen die meisten Neuzugänge aber bereits von ihren Gastspielen mit ihren bisherigen Teams – so auch Wohlgemuth.

Der Ex-Kölner kam sowohl mit den Haien als auch mit seinem anderen Ex-Klub, dem ERC Ingolstadt, in den Genuss der Heimspielatmosphäre und freut sich darauf, auch mal die andere Seite des Curt-Frenzel-Stadions zu erleben. „Augsburg ist, was die Heimkulisse angeht, einer der besten Standorte der Liga. Darauf freue ich mich. Und unser Job ist es, den Leuten etwas zurückzugeben.“ Dass es besser laufen wird als in den vorherigen Spielzeiten, als der Abstieg nur knapp oder aufgrund des Saisonverlaufs der DEL 2 verhindert wurde – dieser Optimismus war bei jedem im Panther-Team zu spüren.

Alexandre Grenier empfindet die Atmosphäre in Augsburg als „electric“

Einer der Gründe dafür die kommt mit der imposanten Körpergröße von 1,96 Meter und der Empfehlung von zuletzt 59 Scorerpunkten (25 Tore, 34 Assists) in 58 Spielen und als deutscher Vizemeister nach Augsburg: Alexandre Grenier. Der 33-jährige Kanadier war bei den Kölner Haien in der vergangenen Saison einer der torgefährlichsten Spieler. Dass der Angreifer in der Domstadt keinen neuen Vertrag erhielt, überraschte viele Beobachter – dass es für Grenier zu den Panthern ging, ebenso. Er selbst betont, wie sehr er sich auf die Saison mit dem AEV freut: „Als das Angebot im Sommer kam, habe ich mit vielen Menschen über Augsburg gesprochen. Sie haben mir alle dasselbe gesagt: dass es eine tolle Stadt mit einem guten Verein ist.“

Icon Galerie 26 Bilder Mit der Verpflichtung des erfahrenen Stürmers Joseph Cramarossa ist der Kader Komplett. Mit diesen Spielern tritt der AEV in der kommenden Saison an.

Die Atmosphäre? „Electric“ sei die stets, sagt Grenier. Wie elektrisierend es bei Heimspielen wird, daran wird auch der Stürmer seinen Anteil mit seinen Toren haben. Sich selbst möchte er nicht zu sehr herausstellen: „Eishockey ist ein Teamsport. Ein Spieler alleine wird es nicht richten.“ Im neuen AEV-Team kennt er bereits einige Mitspieler: Neben dem Ex-Kölner Wohlgemuth hat er in Nordamerika mit Cody Kunyk, Thomas Schemitsch und Michael Garteig zusammengespielt.

AEV-Keeper Michael Garteig will in die Play-offs: „Alles fängt von vorne an“

Letztgenannter ist der zweite große Transfer des AEV: Garteig ist der neue Stammkeeper und soll an seine Form anknüpfen, die ihn in Ingolstadt zu einem der besten Keeper der Liga machte. Dass er beim ERC nach einer Gehirnerschütterung keine Rolle mehr spielte, veranlasste den 33-Jährigen, das Angebot aus Augsburg wahrzunehmen. Vom Abstiegskampf will der Goalie nichts wissen: „Ich will mit Augsburg unter die Top Sechs der Liga.“ Dass dies durchaus ambitioniert ist für ein Team, dem es zuletzt nur ums sportliche Überleben ging, ist Garteig bewusst: „Wir alle spielen das Spiel um zu gewinnen. Und jetzt haben wir ein neues Team, alles fängt von vorne an.“