Neuer Torwart Michael Garteig will die „schwärzeste Zeit seines Lebens“ vergessen machen

Selten hat ein Transfer im Vorfeld einer DEL-Saison für so viel Wirbel im Fanlager gesorgt wie der von Michael Garteig. Der Kanadier hütete seit 2020 das Tor des ERC Ingolstadt und wurde bei den Oberbayern zu einem Fixpunkt. Nur die Vereinslegenden Timo Pielmeier und Jimmy Waite kommen auf mehr als die 156 DEL-Spiele, die der 33-Jährige für den ERC auf dem Buckel hat. Dass Garteig nun künftig bei den Augsburger Panthern zwischen den Pfosten steht, kam nicht bei allen Fans gleich gut an. Mit einem Lächeln sagt Garteig: „Ich habe viele Nachrichten auf meinen Wechsel bekommen. Die, die aus Augsburg kamen, waren alle nett. Die aus Ingolstadt waren jetzt nicht alle freundlich.“ In sozialen Medien mischte sich bei den Ingolstädter Fans auch ein wenig Verwunderung darüber, dass man Garteig ziehen lässt. Denn wenn er fit ist, gehört er zweifellos zu den besten Schlussmännern der DEL.

