AEV-Torwart Michael Garteig: „Wurde angeschaut, als ob ich verrückt wäre“

Michael Garteig, nach insgesamt vier Jahren in Ingolstadt sind sie im Sommer nach Augsburg gewechselt. Wie unterscheiden sich die beiden Städte?

MICHAEL GARTEIG: In Ingolstadt hatten wir uns im Laufe der Zeit eingelebt. Wir haben Menschen auch außerhalb der Eishockey-Bubble kennengelernt. Wenn du jeden Tag zum gleichen Bäcker gehst, kennst du die Leute irgendwann und sie kennen dich. Es war für meine Frau und mich mehr, als nur in Ingolstadt Eishockey zu spielen. Wir haben da wirklich gelebt, unser Sohn wurde in Ingolstadt geboren. Jetzt sind wir in eine größere Stadt gezogen, leben aber ein bisschen außerhalb. Das ist für uns perfekt, mit einem kleinen Kind und einem Hund. Natürlich war es am Anfang eine Herausforderung, weil alles neu war. Aber inzwischen haben wir uns eingelebt.

Ende Dezember des vergangenen Jahres zogen Sie sich in Ingolstadt eine Gehirnerschütterung zu und durchlebten danach eine schwere Zeit, die mit dem Abschied aus Ingolstadt endete. Ist Augsburg eine Art Neustart für Sie?

GARTEIG: Ja. Nach dem letzten Jahr mit meiner Verletzung kann man das schon sagen. Einer der seltsamsten Momente war, als ich hierhergekommen bin und im ersten Vorbereitungsspiel das neue Trikot angezogen habe. Das war so seltsam, weil ich nicht wusste, was mich erwartet. Sind wir gut, sind wir schlecht? Spielen wir schnell oder spielen wir langsam? Es ist einfach ein komisches Gefühl, wenn du nach vier Jahren bei einem Klub ein neues Trikot anziehst. Du veränderst etwas ganz Grundsätzliches in deinem Leben. Aber ich habe gemerkt, dass ich sehr glücklich bin mit der Entscheidung. Ich war und bin froh, hier zu sein. Das Team ist erfolgreich, was toll ist. Als Torwart habe ich einen Anteil daran. Zu wissen, dass ich das immer noch leisten kann, ist sehr wichtig für mich. In Ingolstadt habe ich mich rausgedrängt gefühlt. In Augsburg wollten mich die Verantwortlichen unbedingt holen. Das ist ein gutes Gefühl. Das gibt mir das Selbstbewusstsein, allen zu zeigen, dass ich immer noch auf Topniveau spielen kann.

Zwischen Augsburg und Ingolstadt gibt es eine langjährige und intensive Rivalität. Wie haben Sie sich von den AEV-Fans aufgenommen gefühlt?

GARTEIG: Großartig. Ich wollte hier unbedingt spielen. Als Gegner war das Curt-Frenzel-Stadion immer eines der schwierigsten Stadien, in denen man spielen muss. Die Fans sind absolut verrückt, was großartig ist. Wenn du irgendwann deine Karriere beendet hast, wirst du dich an die Momente zurückerinnern, in denen du vor diesen Fans spielen durftest. Ich liebe es. Ich wurde auch schon ein paarmal zurückgerufen aufs Eis und wir haben gemeinsam gefeiert. Ich fühle mich sehr willkommen. Es ist ein Privileg, professionell Eishockey zu spielen – und dann auch noch in so einem Stadion.

In Ingolstadt hat der Klub immer das Ziel, die Meisterschaft zu gewinnen. In Augsburg ist das anders. Hier geht es darum, überhaupt in die Play-offs zu kommen. Macht das für Sie einen Unterschied?

GARTEIG: Das ist eher ein Thema aus dem Umfeld. Wir können nicht so spielen, dass wir nur die Play-offs erreichen. Wir müssen jedes Spiel gewinnen wollen. Wenn du die Play-offs erreichst, dann ist immer alles möglich. In Ingolstadt weiß man das, 2014 waren sie Neunter und sind Meister geworden. Die Liga ist extrem ausgeglichen. Wir haben einen guten Kader, einen guten Trainer, tolle Fans. Vor der Saison habe ich gesagt, dass ein Platz unter den ersten Sechs möglich ist, und ich wurde angeschaut, als ob ich verrückt wäre. Aber wir spielen nicht, um zu verlieren.

Die Panther haben fünf Spiele in Folge gewonnen. Sie haben ganz offensichtlich recht …

GARTEIG: In einer Saison gibt es immer Höhen und Tiefen. Wir werden auch wieder verlieren. Wenn das passiert, werden einige Fans sagen, dass es so weitergeht wie in der vergangenen Saison. Wenn wir gewinnen, sind wir die Besten. Das gehört dazu. Wir müssen bei uns bleiben. Wenn wir das spielen, wozu wir in der Lage sind, können wir jede Mannschaft in der Liga schlagen.

Verfolgen Sie auch, wie Ingolstadt in dieser Saison spielt?

GARTEIG: Ich will eigentlich nicht, aber natürlich habe ich mich immer wieder mal informiert. Ich versuche, keine Energie darauf zu verschwenden und mich voll auf Augsburg zu konzentrieren.

Sie waren zuletzt leicht angeschlagen und haben pausiert. Werden Sie am Donnerstag gegen Ingolstadt wieder dabei sein?

GARTEIG: Das hängt von den Trainern ab. Peyton Jones hat gut gespielt. Für das Team ist es gut zu wissen, dass er da ist, wenn er gebraucht wird. Wir haben ein gutes Verhältnis.

Freuen Sie sich auf Donnerstag?

GARTEIG: Ich muss es angehen, wie jedes andere Spiel. Aber natürlich will ich spielen und freue mich darauf. Es ist seltsam und schwer zu erklären.

Ist es leichter oder schwerer, dass das erste Duell in Augsburg stattfindet?

GARTEIG: Ich mag, dass wir zuerst in Augsburg spielen. Bisher haben wir zu Hause sehr gut gespielt. Derbys sind immer etwas ganz Besonderes. Und beide Mannschaften sind gerade sehr gut drauf.

Ist Ihre Mannschaft noch im Prozess des Zusammenfindens? Immerhin müssen 15 Neuzugänge integriert werden, und auch der Trainer ist neu.

GARTEIG: Ja, auf jeden Fall. Das sieht man auch in den bisherigen Spielen. Wir hatten noch kein Spiel, in dem wir über 60 Minuten konstant unsere Leistung gezeigt haben. Wir sind nah dran, aber noch nicht da, wo wir sein wollen.

Wie wichtig ist Führungsstärke in einer Mannschaft?

GARTEIG: Ich glaube, dass man oft erst merkt, was man hatte, wenn es weg ist. In Ingolstadt sind einige wichtige Bausteine der Mannschaft gegangen. Leute, die wissen, wie man mit Siegen und Niederlagen umgeht. Neue Spieler brauchen immer Zeit, bis sie sich eingefunden haben. Und es besteht immer die Gefahr, dass sie nicht erfolgreich sind, weil sie die Umstellung nicht schaffen. Hier in Augsburg sind einige Jungs mit viel Erfahrung dazugekommen. Wir haben eine gute Chemie in der Mannschaft. Es ist eine andere Art von Mannschaft, wie die, in denen ich schon gespielt habe. Es ist schwer zu erklären, aber wir sind ein Team, in dem sehr viel gelacht wird. Auch unsere Trainer sind ein bisschen verrückt. Aber das ist großartig. Wir verstehen uns auf und neben dem Eis sehr gut.

Was für ein Trainer ist Bill Peters?

GARTEIG: Als ich hörte, dass er in Augsburg unterschrieben hat, wusste ich sofort, dass wir eine gute Chance auf eine erfolgreiche Saison haben. Er ist eishockeyverrückt und bringt sehr viel Energie mit. Er hat einen Plan für alles. Er ist nicht nur ein Trainer, er ist ein Lehrer. Er ist hart, aber ehrlich. Er erwartet viel. Unsere Mannschaft ist in vielen Dingen schon so viel besser geworden seit dem ersten Spiel. Das sieht man als Fan vielleicht nicht, aber wir sehen es, weil wir es jeden Tag trainieren. Seine Mannschaften haben immer sehr strukturiert gespielt. Wir sind auf dem Weg, auch so eine Mannschaft zu werden. Vom ersten Tag an ist er in die Kabine gekommen und hat uns gesagt, dass wir ein gutes Team sind. Den Jungs, die letzte Saison schon da waren, hat er gesagt, dass sie das vielleicht nicht glauben, aber wir es trotzdem sind. Er hat immer daran geglaubt. Als wir dann anfingen zu gewinnen, haben wir es auch geglaubt. Mal sehen, wohin es uns führt.