Panther-Neuzugang Nick Baptiste: „Das ging jetzt alles ziemlich schnell“

Im Eishockey geht es bisweilen schnell. Als am Montagmittag klar war, dass Riley Damiani mit einer Schulterverletzung wahrscheinlich bis zum Ende der Saison ausfällt, ging Panther-Sportdirektor/Trainer Larry Mitchell geschwind all seine Kontakte durch und machte sich auf die Suche. Nachdem auch schon Topscorer Cody Kunyk längerfristig ausfällt, sah sich der DEL-Klub gezwungen, noch einmal auf dem Spielermarkt aktiv zu werden. Keine einfache Aufgabe, mitten in der Saison. Eher selten, dass gute Spieler zu diesem Zeitpunkt verfügbar sind. Und wenn doch, dann sind sie begehrt.

Nick Baptiste kommt zu den Augsburger Panthern: Auch Schwenningen war interessiert

Nick Baptiste war bis vergangenen Dienstag einer dieser Spieler. Dem Vernehmen nach hatte auch DEL-Konkurrent Schwenningen schon seine Fühler nach ihm ausgestreckt, sich dann aber für Brandon McMillan entschieden. Ironischerweise war es besagter McMillan, der Damiani in den ersten Sekunden des Spiels am vergangenen Sonntag in Schwenningen so in die Bande rammte, dass dessen Schulter schwer in Mitleidenschaft gezogen wurde. Während Damiani also am Mittwoch operiert wurde, absolvierte Nachfolger Baptiste sein erstes Training mit den Panthern.

„Das ging jetzt alles ziemlich schnell. Ich habe am Montag mit Larry telefoniert. Innerhalb eines Tages hatten wir einen Vertrag ausgehandelt und am Dienstag gleich den Flug gebucht“, erzählt Baptiste am Mittwoch nach dem Training. Glücklicherweise sei er bei seiner Freundin in Finnland gewesen. Aus Helsinki nach Augsburg zu kommen, sei leicht gewesen. Am Mittwochfrüh absolvierte er die medizinischen Checks und fuhr dann direkt weiter ins Curt-Frenzel-Stadion.

Neuer AEV-Stürmer Nick Baptiste war nur kurz in Russland aktiv

Der 29-Jährige wirkt gelöst und froh, wieder Teil einer Mannschaft zu sein. Begonnen hatte der Außenstürmer die Saison bei Vityaz Moscow in der russischen KHL, absolvierte dort aber nur elf Partien. Was genau dann dazu führte, dass Baptiste seine Koffer wieder packte, ist unklar. Darauf angesprochen bleibt er eher vage: „Wir haben den Vertrag in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Es hat einfach nicht funktioniert und es war für beide Seiten das Beste, getrennte Wege zu gehen.“

Gut für die Panther, denn am Mittwoch ist schnell zu sehen, dass Baptiste vor dem gegnerischen Tor nicht lange fackelt. Antrittsschnell mit einem guten Schuss - diese Attribute zeichneten ihn schon in Köln aus, wo er die Saison 2022/23 spielte und es auf 17 Tore und 21 Vorlagen brachte. Baptiste selbst beschreibt sich als technisch versierten Spieler, der Tore schießen könne. „Wenn ich die Chance habe, den Puck ins Netz zu befördern, dann mache ich das auch. Das habe ich auf meinen bisherigen Stationen so gemacht, das versuche ich jetzt auch hier in Augsburg.“

Neuzugang kennt schon ein paar der Spieler der Augsburger Panther

Mitchell ließ den Kanadier im Training mit Anthony Louis und Mark Zengerle in einer Reihe spielen. „Wir hatten jetzt erst eine Einheit zusammen, aber mit den beiden hat es schon ganz gut funktioniert. Wir müssen uns natürlich noch kennenlernen, aber mit Anthony habe ich ja schon zusammengespielt und ich kenne seine Spielweise. Er ist ein sehr guter Passgeber und ich bin ein Torjäger - das könnte gut funktionieren“, sagt Baptiste.

Für ihn sei der Wechsel nach Augsburg keine schwere Entscheidung gewesen. „Ich kenne die Liga aus meiner Zeit in Köln. Dort habe ich mit Alex Oblinger und Jason Bast zusammengespielt, mit Anthony davor schon in Texas. Das hilft mir natürlich sehr, um möglichst schnell anzukommen.“ Vorbei die sechs Wochen des Wartens auf einen Anruf des Beraters, der endlich ein Angebot für seinen Schützling bekommen hat. „Ich habe versucht, mich so fit wie möglich zu halten. Ich war im Kraftraum und hatte in Finnland zum Glück die Möglichkeit, ein paarmal die Woche aufs Eis zu gehen. Ansonsten habe ich die Zeit mit meiner Freundin und unseren zwei Hunden genossen. Jetzt bin ich aber froh, dass ich wieder spielen kann.“ Die erste Gelegenheit dazu wird Baptiste am Freitagabend bekommen, wenn die Panther in Straubing gastieren.