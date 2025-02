Harmlose Panther kommen in Berlin unter die Räder

Es bleibt eng im Keller der Deutschen Eishockeyliga (DEL). Die Augsburger Panther kassierten am Freitagabend in Berlin eine 0:5 (0:1, 0:3, 0:1)-Niederlage. Zeitgleich kämpfte sich Düsseldorf gegen Mannheim zumindest in die Verlängerung, unterlag dann dort mit 4:5 und holte so einen Punkt auf die Panther auf. Damit haben die Augsburger zwei Punkte Vorsprung auf den letzten Platz - Düsseldorf hat aber noch eine Partie mehr im Saisonendspurt vor sich.

Die Erinnerungen an den ersten Saison-Ausflug nach Berlin waren gut, als die Panther am Freitagabend zum zweiten Mal in der Bundeshauptstadt ran mussten. 6:2 hatte Augsburg Ende September gewonnen. Seitdem ist viel passiert. Der damalige Trainer Ted Dent ist längst Geschichte. Sein Nachfolger Larry Mitchell musste mitansehen, dass es diesmal alles andere als gut begann. Keine zwei Minuten waren gespielt, als Leo Pföderl die Eisbären schon in Führung brachte (2.).

Panther tun sich schwer, die Angriffe von Berlin zu stoppen

Anders als noch beim 2:1-Erfolg vom Mittwoch in Bremerhaven, taten sich die Gäste diesmal schwer damit, die gegnerischen Offensivbemühungen zu unterbinden. Berlin wollte sichtlich Wiedergutmachung für die jüngste 1:5-Pleite gegen Frankfurt betreiben. Strauss Mann hatte im Panther-Tor sofort und nahezu durchgehend alle Hände voll zu tun. Seine Arbeit erledigte der US-Amerikaner erst einmal zuverlässig, was nun doch wieder ein bisschen an Bremerhaven erinnerte, als Mann zu großer Form aufgelaufen war.

Was den Panthern aber nur sporadisch gelang, war, sich selbst Torchancen zu erarbeiten. Daran änderte sich auch nach der ersten Pause nichts. Stattdessen erhöhte Manuel Wiederer auf 2:0 (26.) und auch in der Folge blieben die Eisbären auf dem Gaspedal. Im ersten Powerplay der Partie schlug die diesbezüglich beste Mannschaft der DEL gleich noch einmal zu. Ty Ronning traf zum 3:0 (30.). Damit nicht genug. Als die Panther kurz darauf wieder mit einem Mann weniger auskommen mussten, besorgte Wiederer auch gleich noch das 4:0 (36.). Spätestens jetzt war klar, dass Augsburg an diesem Freitagabend mit leeren Händen dastehen würde. Zu abgeklärt agierte der deutsche Meister, zu wenig fiel dem Abstiegskandidaten im Vorwärtsgang ein.

Panther verlieren in der DEL gegen Eisbären Berlin - kein Ehrentreffer zum Schluss

Im letzten Drittel rückte Markus Keller für Mann ins AEV-Tor und kassierte noch einen Treffer von Zach Boychuk (56.). Augsburg mühte sich zwar um den Ehrentreffer, blieb aber erfolglos. Weiter geht‘s für die Panther am Sonntag mit dem ausverkauften Heimspiel gegen München (16.30 Uhr).

Augsburger Panther Mann – Zajac, Reul; Blumenschein, Schemitsch; McCourt, Renner, Köhler – Tosto, Kunyk, Busdeker; Hakulinen, Collins, F. Elias; Louis, Bast, Zengerle; M. Elias, Volek, Oblinger

Tore 1:0 Pföderl (2.), 2:0 Wiederer (26.), 3:0 Ronning (30.), 4:0 Wiederer (36.), 5:0 Boychuk (56.).