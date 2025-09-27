„Immer etwas Besonderes, hier zu spielen“: Die AEV-Fans haben einen neuen Liebling

Verschwitzt und abgekämpft stand Michael Garteig am späteren Freitagabend vor dem Eingang zum Kabinentrakt des Curt-Frenzel-Stadions. Trotzdem hatte sich ein breites Grinsen ins Gesicht des 33-jährigen Kanadiers geschlichen, das einfach nicht weichen wollte. Gerade hatte Garteig mit den Pantherfans den 4:2-Sieg gegen den deutschen Vizemeister Köln gefeiert. Lautstark hatten diese ihn zu sich gerufen. Es scheint, als bahne sich da eine neue Liebesbeziehung an, zwischen den AEV-Anhängern und dem neuen AEV-Torwart.
Augsburger Panther
