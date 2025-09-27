Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Sport
Icon Pfeil nach unten
Augsburger Panther
Icon Pfeil nach unten

Panther-Goalie Garteig feiert mit AEV-Fans Sieg gegen Köln

Augsburger Panther

„Immer etwas Besonderes, hier zu spielen“: Die AEV-Fans haben einen neuen Liebling

AEV-Torwart Michael Garteig feiert nach dem 4:2-Sieg gegen Köln ausgiebig mit dem Augsburger Publikum. Unter anderem macht er Liegestütze auf dem Eis.
Von Andreas Kornes
    • |
    • |
    • |
    Michael Garteig hatte entscheidenden Anteil am Sieg der Panther gegen die Kölner Haie.
    Michael Garteig hatte entscheidenden Anteil am Sieg der Panther gegen die Kölner Haie. Foto: Siegfried Kerpf

    Verschwitzt und abgekämpft stand Michael Garteig am späteren Freitagabend vor dem Eingang zum Kabinentrakt des Curt-Frenzel-Stadions. Trotzdem hatte sich ein breites Grinsen ins Gesicht des 33-jährigen Kanadiers geschlichen, das einfach nicht weichen wollte. Gerade hatte Garteig mit den Pantherfans den 4:2-Sieg gegen den deutschen Vizemeister Köln gefeiert. Lautstark hatten diese ihn zu sich gerufen. Es scheint, als bahne sich da eine neue Liebesbeziehung an, zwischen den AEV-Anhängern und dem neuen AEV-Torwart.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden