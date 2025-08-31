Panther gewinnen Testspiel: Alexandre Grenier glänzt mit einem Doppelpack

Eishockey kommt auch an einem wunderbaren Sommertag bei den Fans der Panther an. Rund 4000 Zuschauer wollten sich den ersten Test im heimischen Curt-Frenzel-Stadion gegen das österreichische Spitzenteam aus Graz nicht entgehen lassen. Schließlich erhofften sich die Fans erste Hinweise darauf, ob es in der nächsten Saison sportlich aufwärtsgehen soll. Da versprechen die neuen Panther in Interviews immer wieder. Das 3:2 (1:0, 2:1, 0:1) gegen die Graz 99ers lässt zumindest hoffen. AEV-Neuzugang Alexandre Grenier überzeugte nicht nur wegen seiner zwei Treffer.

Als überzählige Spieler setzten am Sonntag die Stürmer Thomas Trevelyan, Cody Kunyk und Verteidiger Madison Bowey aus. Im ersten Abschnitt erspielten sich die Gastgeber ein deutliches Übergewicht. Die Abwehr scheint im Vergleich zum Vorjahr sattelfester zu sein. Der Spielaufbau wirkt durchdachter unter dem ehemaligen NHL-Coach Bill Peters. Der Kanadier an der Bande spricht auch während der Partie viel mit den Spielern, gibt Anweisungen oder korrigiert. Das Überzahlspiel ließ allerdings noch einige Wünsche offen.

Ex-Kölner Grenier sticht nicht nur wegen seiner Körpergröße heraus

Das erste Tor der Partie gelang Alexandre Grenier. Der Ex-Kölner sticht nicht nur mit seinen 1,95 Metern Körpergröße heraus, sondern auch mit feiner Technik und viel Spielverständnis. Im Nachfassen erzielte der 33-Jährige das 1:0, die Vorlagen hatten Joseph Cramarossa und Riley Daminai gegeben.

Die wenigen Chancen der Grazer im ersten Abschnitt machte AEV-Torwart Michael Garteig zunichte. Trotz der beiden Gegentreffer lieferte der Neuzugang vom ERC Ingolstadt eine überzeugende Partie ab. Für die Gäste stürmte Chris Collins, der in den vergangenen beiden Jahren noch das AEV-Trikot getragen hatte. Der Kanadier hatte mit seinem neuen Klub am Freitag ein Testspiel beim EHC Red Bull München mit 3:1 gewonnen.

Nach der ersten Pause klappte es dann auch im Powerplay für die Panther. Grenier platzierte den Puck maßgenau in der rechten oberen Ecke zum 2:0. Nach dem Anschlusstreffer zum 2:1 durch den Grazer Nick Bailen erhöhte Florian Elias nach einem starken Pass von Verteidiger Max Renner auf 3:1. Nick Swaney verkürzte auf 3:2. Danach schwanden auf beiden Seiten die Kräfte. Beide Teams boten typischen Sommer-Hockey. Die größte Chance auf den vierten Treffer vergab Grenier in Unterzahl. Nach der Schlusssirene gab es reichlich Applaus für die Panther-Profis von den Rängen.

Panther unterliegen nur knapp in der Schweiz

Die Mannschaft des neuen Trainers Bill Peters war am Freitag ebenfalls im Einsatz gewesen und lieferte eine starke Partie beim EHC Biel-Bienne ab. Gegen die Schweizer Top-Mannschaft, die bereits zu den Augsburger Gegnern in der Champions Hockey League gezählt hatte, unterlag das DEL-Team mit 2:3 nach Penaltyschießen. Thomas Schemitch und Max Renner trafen für den AEV, der zum vierten Mal in dieser Vorbereitungsphase ins Penaltyschießen ging. Für die Gäste traf lediglich Neuzugang Moritz Wirth, während die Bieler Hofer und Laaksonen den Augsburger Schlussmann Peyton Jones überwinden konnten.

Augsburger Panther Garteig - Schemitsch, Button; Renner, Mayhew; Pilu, Wirth; Zwickl, Van der Linde - Busdeker, Hernriquez, Blank; Grenier, Damiani, Cramarossa; Hanke, Wohlgemuth, Louis; M. Elias, F. Elias, Tosto

Tore 1:0 (14.) Grenier (Cramarossa, Damiani), 2:0 (24.) Grenier (Busdeker, Damiani), 2:1 (33.) Bailen, 3:1 Florian Elias (38.), 3:2 (42.) Swaney

Zuschauer 4000