Panther schwanken zwischen Enttäuschung und Pflichtoptimismus

Sah es in der vergangenen Woche noch gut aus für die Panther im Abstiegskampf, hat sich das Szenario innerhalb eines Wochenendes wieder komplett verändert. Während Augsburg zwei Niederlagen kassierte, punkteten beide Konkurrenten im Tabellenkeller. Düsseldorf holte erst einen Zähler gegen Mannheim (4:5 n.V.) und deren drei gegen Frankfurt (8:4). Iserlohn wiederum punktete dreifach in München (3:1), verlor dann aber knapp gegen Bremerhaven (2:3). Den Panthern bescherte das Null-Punkte-Wochenende die rote Laterne des Tabellenletzten, doch noch liegt das Keller-Trio eng beieinander. An diesem Mittwoch holt die DEG ihr Spiel gegen Nürnberg nach. Danach ist die Ausgangslage vier Spiele vor Saisonschluss für alle gleich.

