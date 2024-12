Pleiten-Wochenende für Augsburg: Panther verärgern ihre Fans

Die Szene war symptomatisch für das schwarze Wochenende der Panther. Co-Trainer Thomas Dolak stand nach dem 2:7 seines Teams gegen die DEG auf dem Düsseldorfer Eis und lobte in sportlich turbulenten Zeiten gerade die eigenen Anhänger. „Die Augsburger Fans sind sehr geduldig und sie supporten uns auch zu Hause. Für sie tut es mir Leid, dass sie so ein Ergebnis sehen“, sagte der Assistent von Larry Mitchell, der noch in der vergangenen Saison als Cheftrainer an der Düsseldorfer Bande gestanden hatte.

