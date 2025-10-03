Panther liefern dem Meister einen großen Kampf

Nach großem Kampf mussten sich die Augsburger Panther am Freitagnachmittag dem deutschen Meister Berlin geschlagen geben, nehmen aber immerhin einen Punkt mit. Die Hausherren hatten zwischenzeitlich schon mit 0:2 zurückgelegen, kämpften sich aber zurück in die Partie und erzwangen mit einem 3:3 (0:1, 2:1, 1:0) nach 60 Minuten die Verlängerung. Die wiederum dauerte gerade mal sechs Sekunden, ehe den Gästen der Siegtreffer gelang.

Personell musste Panther-Trainer Bill Peters kurzfristig auf den angeschlagenen Enrico Henriquez verzichten. Seine Reihen hatte er schon während des Gastspiels am vergangenen Sonntag in Straubing (3:5) umgestellt und blieb auch gegen Berlin dabei. Anfangs machten sich diese Veränderungen aber nicht bemerkbar. Berlin, angereist mit vier Niederlagen im Gepäck, war überlegen. Eine erste Druckphase der Panther bei angezeigter Strafe für die Eisbären blieb, ebenso wie das anschließende Powerplay, ohne Erfolgserlebnis.

Eisbären dominieren gegen die Augsburger Panther im zweiten Drittel

Es trat gar der gegenteilige Effekt ein. Berlin verstand die vorsichtigen Augsburger Bemühungen ganz offensichtlich als Aufforderung, mehr zu tun, und tat das auch. Das Spielgeschehen verlagerte sich immer weiter vor Michael Garteig im AEV-Tor. Augsburger Offensivversuche erstickten die Eisbären oft schon im Keim. Nur sporadisch kamen die Hausherren zu Konterchancen. Aber gerade, als Florian Elias eine der besten davon vergeben hatte, traf Eric Mik aus der Distanz für Berlin zur 1:0-Führung (18.). Mit dem Rückstand ging es in die erste Pause. Die Gäste hatten bis dahin fast doppelt so viele Torschüsse auf dem Konto wie die Panther. Bemerkenswert auch die Bully-Quote, gerade mal ein Drittel gewannen die Augsburger.

Kunyk trifft für den AEV

In dem Tempo ging es nach dem ersten Seitenwechsel zunächst auch weiter. Patrick Khodorenko erhöhte kurz nach dem Wiederbeginn auf 2:0 (21.). Es dauerte eine Weile, bis sich die Panther davon erholt hatten. Dann scheiterten Thomas J. Trevelyan und Madison Bowey kurz hintereinander mit Alleingängen am stark parierenden Eisbären-Goalie Jake Hildebrand. Trotzdem: Es waren zwei Lebenszeichen und schickten die Nachricht auf die mit 6179 Zuschauerinnen und Zuschauern ausverkauften Ränge, dass sich die Panther noch längst nicht aufgegeben hatten. Als dann Cody Kunyk nach einem schönen Solo auf 1:2 verkürzte (33.), lebte die Hoffnung im Curt-Frenzel-Stadion wieder, aus diesem Spiel doch noch etwas Zählbares mitnehmen zu können. Plötzlich (endlich) war es ein Duell auf Augenhöhe. Donald J. Busdeker sorgte dafür, dass es das auch auf der Anzeige wurde. Er schloss einen schnellen Konter zum 2:2 ab (40.).

Genialer Pass aufseiten der Panther

Im letzten Drittel war beiden Mannschaften mit zunehmender Spieldauer das Bemühen anzumerken, nicht mehr den entscheidenden Fehler machen zu wollen. Der bislang torlose AEV-Torjäger Alexandre Grenier war es, der den nächsten Treffer vorbereitete. In Überzahl verzichtete er selbst auf den Abschluss und passte stattdessen genial zu Florian Elias, der Augsburg erstmals in Führung brachte (54.). Doch Berlin konterte: Frederik Tiffels glich zum 3:3 aus. Verlängerung. Die dauerte gerade mal sechs Sekunden, ehe wieder Tiffels den Eisbären den Sieg sicherte.

Augsburg Garteig - Bowey, Mayhew; Schemitsch, Button; Pilu, Wirth; Renner - Busdeker, Damiani, Kunyk; Blank, Grenier, Louis; F. Elias, Wohlgemuth, Trevelyan; Hanke, M. Elias

Tore 0:1 Mik (18.), 0:2 Khodorenko (21.), 1:2 Kunyk (33.), 2:2 Busdeker (40.), 3:2 F. Elias (54.), 3:3 Tiffels (59.), 3:4 Tiffels (61.)