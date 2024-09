Und wie viele Zähne hast du verloren? Die AEV-Spieler im Entweder-oder-Interview

Die letzten Vorbereitungsspiele sind absolviert und die neue Saison steht in den Startlöchern. Bevor es richtig losgeht, haben wir uns die Panther-Profis für ein schnelles Interview geschnappt. Die Fragen reichten vom Sportlichen (eher Typ Cardio oder Typ Krafttraining?) übers Private (lieber auf den Plärrer oder aufs Oktoberfest?) bis ins Persönliche (lieber viel Geld oder für alle der Held?). Einige Fragen wurden auch mit einem kleinen Augenzwinkern gestellt. Also besser nicht alles zu ernst nehmen. Hier kommen unsere Entweder-Oder-Fragen an...

... Stürmer T.J. Trevelyan

... Torhüter Markus Keller

... Verteidiger Max Renner

Weitere Videos mit Alexander Oblinger, Riley McCourt und Dennis Endras folgen demnächst.

Übrigens gibt es zum Saisonbeginn nun auch neu den Podcast „Crosscheck - der AEV-Podcast“! Alle zwei Wochen bringen wir euch die heißesten News und tiefgründigsten Analysen über den Traditionsverein. Moderiert von Alex Kunz (RT1) und im Wechsel begleitet von Tom Scharnagl (a.tv), Milan Sako und Andreas Kornes (Augsburger Allgemeine), tauchen wir tief ein in die Welt der DEL. Erfahrt alles über die letzten Spiele, spannende Transfers, brandheiße Gerüchte und vieles mehr. Ob eingefleischter Fan oder neugieriger Neuling – „Crosscheck“ bietet für jeden Eishockey-Enthusiasten das Richtige.

Zur ersten Folge mit Sportdirektor Larry Mitchell:

