Augsburger Panther verpflichten erfahrenen Stürmer Joseph Cramarossa

Die Panther sind komplett: Von den Vienna Capitals kommt Stürmer Joseph Cramarossa nach Augsburg und kehrt zugleich in die Deutsche Eishockeyliga zurück. Der Angreifer spielte bereits in Mannheim und Frankfurt. In insgesamt 68 Spielen für die Adler und die Löwen stehen für den 1,85 Meter großen und 89 Kilo schweren Kanadier zwölf Tore und 24 Assists in der Statistik. In der abgelaufenen Saison stand Cramarossa gemeinsam mit Peyton Jones, einem weiteren Neuzugang der Panther, in Wien unter Vertrag. Der 32-jährige Linksschütze kam für den österreichischen Hauptstadtclub 35-mal zum Einsatz und verbuchte 23 Scorerpunkte.

Noch kurz vor seinem Wechsel nach Deutschland lief Cramarossa in vier NHL-Spielen für Minnesota auf. Insgesamt stehen 68 Einsätze in der besten Liga der Welt in seiner Statistik. Den Großteil seiner Karriere verbrachte er jedoch in der American Hockey League. Cramarossa hat in 427 AHL-Spielen, in denen er 57 Tore erzielte und 62 Assists gab, reichlich Erfahrung in den Minors gesammelt.

Cramarossa ist der vorerst letzte Neuzugang der Panther

Larry Mitchell, Sportdirektor der Augsburger Panther, sagt über den vorerst letzten Neuzugang vor dem Start der neuen Spielzeit: „Joe Cramarossa ist ein Spieler, dessen Werdegang ich seit vielen Jahren verfolge. Ich würde ihn als erfahrenen, immer hart arbeitenden Zwei-Wege-Stürmer beschreiben, der in allen Situationen eines Spiels eingesetzt werden kann und ein Teamplayer ist. Joe scheut keinen Zweikampf, fährt jeden Check zu Ende und kann dabei auch offensiv Akzente setzen. In Frankfurt hat er beispielsweise hervorragend mit Cody Kunyk harmoniert, das könnte auch für unser Line-Up eine mögliche Option sein.“

Erstes AEV-Training am 8. August

Mitchell setzt wie schon im Vorjahr auf zehn Ausländerlizenzen, neun Importspieler dürfen pro Partie auf dem Spielberichtsbogen erscheinen. In dieser Saison sind es ein Torhüter (Michael Garteig), drei Verteidiger (Thomas Schemitsch, Kyle Mayhew, Madison Bowey) und sechs Stürmer (Alexandre Grenier, Riley Damiani, Anthony Louis, Cody Kunyk, Donald Busdeker, Joseph Cramarossa). Mit zehn Importspielern wird einerseits der Konkurrenzkampf im Kader verschärft. Andererseits hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass oft einer der Ausländer angeschlagen pausieren muss. Außerdem werden während der Saison selten Spieler mit überragenden Qualitäten (zu bezahlbaren Preisen) angeboten. Die elfte Ausländerlizenz wird aufgespart für den Fall, dass sich einer der beiden Torhüter verletzt.

Am 8. August wird der neue Trainer Bill Peters das erste Eistraining der neu formierten Panther im Curt-Frenzel-Stadion leiten.