Der fahrbare Panther-Käfig: So geht es im Mannschaftsbus des AEV zu

Der teuerste Neuzugang der Augsburger Panther ist bis zu 24 Tonnen schwer, hat 530 Pferdestärken, zwei Stockwerke, kostet 800.000 Euro und hört auf den etwas ungelenken Namen S 531 DT. Und eines ist auch klar: Den ersten Sitzplatz darf sich TJ Trevelyan als dienstältester Panther-Profi aussuchen. Die Rede ist vom neuen Mannschaftsbus des DEL-Klubs. Rechtzeitig zur ersten Auswärtsfahrt der Vorbereitung, die den AEV zum Straubinger Gäubodencup führte, bezog das Team das neue Gefährt, das von Z-Mobility Ziegelmeier gestellt wird. Bis mindestens 2029 ist er der mobile Panther-Käfig, gewissermaßen.
Augsburger Panther
