Was AEV-Torjäger Riley Damiani derzeit so stark macht

Es läuft großartig für Riley Damiani. Nach acht Spieltagen in der Deutschen Eishockeyliga (DEL) ist der Mittelstürmer mit sechs Treffern der erfolgreichste Torjäger der Panther. Mit acht Scorerpunkten hat er bereits jetzt seine Vorjahres-Ausbeute (drei Tore/sechs Vorlagen) fast egalisiert. Nach 15 Spielen war für den Kanadier aus Mississauga vor einem Jahr die Saison frühzeitig beendet. Beim Gastspiel in Schwenningen foulte ein Gegenspieler den Angreifer, der wenig später mit einer schweren Schulterverletzung bis zum Saisonende ausfiel. „Ich hatte viel Zeit, um mir Augsburg anzuschauen, eine wirklich schöne Stadt. Aber dazu bin ich nicht da. Ich will Spiele gewinnen und Tore schießen“, sagt Damiani.

Obwohl er mit der Zuschauerrolle vorliebnehmen musste, hatte auch Damiani in der entscheidenden Saisonphase einen Anteil am Klassenerhalt, wenn auch in einer ungewöhnlichen Rolle. Vor dem alles entscheidenden Saisonspiel in Iserlohn schlüpfte der Eishockey-Profi ins Kostüm des Augsburger Maskottchens Datschi und las in der Kabine die Startaufstellung der Panther vor. „Vielleicht hat es tatsächlich ein bisschen Glück gebracht“, sagt der Stürmer. „Vor allem ist es aber darum gegangen, vor so wichtigen Spielen ein bisschen die Anspannung rauszunehmen.“ Mit dem 3:2-Erfolg bei den Roosters war das Saisonziel erreicht. Damiani zählte zu den ersten und wenigen Spielern, mit denen Sportdirektor Larry Mitchell den Vertrag verlängerte.

Abstiegskampf war gestern. Für die aktuelle Saison hat sich der Angreifer neue Ziele gesetzt: „Ich lebe in der Gegenwart. In dieser Mannschaft steckt das Potenzial, um einiges besser zu sein als in der vergangenen Saison“, sagt die Nummer 19 der Augsburger und fügt an: „Wir wissen, dass wir die Fähigkeiten haben, in die Play-offs zu kommen.“ Sollte Damiani in diesem Rhythmus weiter punkten, wird er nach der Hochrechnung eines Internetportals auf 39 Saisontore kommen. Der Kanadier lacht bei der Zahl und sagt: „Das wäre klasse. Ich liebe es, Tore zu schießen. Wenn ich wirklich so viele Treffer erzielen sollte, dann werden wir ziemlich viele Spiele mit Augsburg gewinnen. Und nur das zählt.“

Selbstdarsteller haben im Eishockey nichts verloren

Damiani weiß nur zu gut, dass Selbstdarsteller im Mannschaftssport Eishockey meist nicht weit kommen. Egoisten werden entweder von der Mannschaft oder vom Trainer, meistens von beiden, zurecht gestutzt. Zumal Chefcoach Bill Peters die Zügel fest in der Hand hält. „Die Erwartungen von Peters sind sehr hoch. Wenn du auf dem Eis nicht das machst, was er verlangt, dann wirst du nicht viel spielen. So soll es sein. Das bin ich aus Nordamerika gewohnt“, sagt Damiani über den ehemaligen NHL-Chefcoach der Calgary Flames.

In Damianis sportlicher Vita stehen sieben NHL-Einsätze für die Dallas Stars in der Saison 2021/22. Vor seinem Wechsel nach Europa war er in der American Hockey League für die Calgary Wranglers und die Texas Stars im Einsatz gewesen. Die Unterschiede zwischen AHL und DEL sind für den Nordamerikaner kein Thema. „Die Eisflächen hier in Europa sind ein wenig größer. Aber es ist immer noch Eishockey. Es ist das Spiel, das ich schon immer geliebt habe.“ Damiani zeichnen Schnelligkeit, ein präziser Schuss und Spielintelligenz aus.

Trevelyan ist eine Inspiration für die Mannschaft

Aufgewachsen ist er in Mississauga westlich von Toronto. Dort ist auch T. J. Trevelyan groß geworden. Über die gemeinsamen Wurzeln haben sich beide unterhalten. „Wir sind sogar in der gleichen Gegend aufgewachsen, nur zu verschiedenen Zeiten“, erzählt Damiani über das AEV-Urgestein. Mit 41 Jahren stürmt Trevelyan in seiner 15. Saison für die Panther. Damiani verkörpert bereits die nächste Generation. „Er ist eine Inspiration für uns alle. Es ist grandios zu sehen, auf welchem Niveau T. J. in seinem Alter noch spielt“, sagt der Center über den Oldie in der Mannschaft.

Die Panther erwarten im nächsten Spiel die Grizzlys Wolfsburg am Freitag im Curt-Frenzel-Stadion. Die Mannschaft des ehemaligen AEV-Trainers Mike Stewart und des Ex-Panther-Geschäftsführers Karl-Heinz Fliegauf, der vor wenigen Tagen seinen 65. Geburtstag feierte, unterlag zuletzt zu Hause mit 2:4 gegen Bremerhaven. Davor feierten die Grizzlys einen 7:5-Auswärtserfolg beim EHC Red Bull München. Wolfsburg rangiert mit 15 Punkten auf Platz vier. Augsburg ist Zehnter mit zehn Zählern. Riley Damiani interessiert der aktuelle Zwischenstand kaum. Auch der Name des nächsten Kontrahenten ist für ihn zweitrangig. Sein Erfolgsrezept gegen jeden DEL-Gegner lautet: „Wenn wir uns an unseren Plan halten und die AEV-Fans auf unsere Seite holen, dann sollte es mit einem Sieg klappen.“