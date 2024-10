AEV in Not: Mit Hakulinen, Bast und Louis fallen drei Topstürmer aus

Jetzt geht das schon wieder los: Die Augsburger Panther müssen auf drei ihrer Topstürmer verzichten. Vor einem Jahr fiel Kapitän und Nummer-eins-Verteidiger David Warsofsky fast die komplette Saison mit einer Gehirnerschütterung aus. Jetzt hat es drei Schlüsselspieler in der Mannschaft von Trainer Ted Dent erwischt. Anrei Hakulinen, der bereits am vergangenen Freitag in Mannheim nach wenigen Minuten das Eis verließ und auch am Sonntag gegen Wolfsburg fehlte, fällt mit einer Oberkörperverletzung zumindest in den kommenden beiden Partien aus. Am Freitag empfängt der AEV um 19.30 Uhr im Curt-Frenzel-Stadion die Löwen Frankfurt. Am Sonntag um 14 Uhr sind die Augsburger in Schwenningen zu Gast.

Zwei weitere Stürmer werden noch länger fehlen. Wegen Unterkörperverletzungen fallen Anthony Louis und Jason Bast vier bis sechs Wochen lang aus, wie der Klub aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) bekannt gab. Im Eishockey ist es üblich, nicht die genaue Diagnose zu veröffentlichen, auch um die Spieler bei ihrer Rückkehr auf das Eis zu schützen. Und um den Kontrahenten keine Informationen über mögliche Schwachstellen zu geben. Außerdem fehlt mit Thomas J. Trevelyan (Unterkörperverletzung) seit zwei Wochen einer der torgefährlichsten Angreifer mit deutschem Pass. Mit der Rückkehr von Trevelyan wird frühestens Ende Oktober gerechnet.

Beide Topreihen der Augsburger Panther fallen auseinander

Mit den zahlreichen Ausfällen brechen ausgerechnet die beiden Topreihen der Panther auseinander. Bast, der im Sommer von den Kölner Haien nach Augsburg gekommen war, harmonierte prächtig mit dem Finnen Hakulinen und Cody Kunyk. Sieben Treffer steuerte die Formationen bisher bei und trägt zu weiten Teilen auch das Powerplay der Augsburger. Jason Bast (zwei Tore und drei Vorlagen) gilt zudem als ausgesprochener Unterzahl-Spezialist. Anthony Louis, der aus der Schweiz vom SC Langnau Tigers erstmals in die DEL zu den Panthern gewechselt war, steigerte sich nach den Testspielen und führte die zweite Topreihe der Augsburger mit Donald Busdeker und Riley Damiani an. Der US-Amerikaner Louis kommt in sieben Einsätzen auf einen Treffer und drei Vorlagen. Als Spielmacher, der die Scheibe im gegnerischen Drittel auch einmal festmachen und verteilen kann, wird der 29-Jährige schmerzlich vermisst.

Mehrere verletzte Spieler: AEV-Trainer Dent muss improvisieren

Gegen Wolfsburg rückte Justin Volek in der Schlussphase von der vierten Reihe ins Überzahlspiel. Ein Lichtblick: Bei den Verteidigern glänzt bislang Neuzugang Thomas Schemitsch mit drei Treffern als Torjäger. In Mannheim erzielte der Kanadier den einzigen Torerfolg zum 1:6. Im Heimspiel gegen Wolfsburg leitete der Kanadier vom Deutschen Meister Berlin mit dem 1:4 die letztlich nicht erfolgreiche Ausholjagd ein (Endstand: 3:4).

Zehn Ausländerlizenzen haben die Panther vergeben, eine Importstelle ist noch offen. Doch ist es nicht wahrscheinlich, dass die Augsburger ihre letzte offene Ausländerstelle so frühzeitig in der Saison vergeben. Diese Möglichkeit wird sich der Klub für den Fall einer gravierenden Verletzung einer der beiden Torhüter Strauss Mann oder Markus Keller offenhalten. Sportdirektor Larry Mitchell hat den Spielermarkt jedoch permanent im Blick. Sollte ein interessanter deutscher Spieler auf dem Markt sein, werden die Panther abwägen. Im Augenblick ist das Trainerteam gefordert. Chefcoach Dent muss nun nach zuletzt drei Niederlagen und vor dem Heimspiel gegen Frankfurt seine Formationen neu zusammenstellen.