Ajax Amsterdam - Eintracht Frankfurt live im Free-TV und Stream: Übertragung der Europa League 24/25

Im Achtelfinale der Europa League trifft Eintracht Frankfurt auf Ajax Amsterdam. Frankfurt qualifizierte sich als Fünftplatzierter der Ligaphase für das Achtelfinale, musste jedoch im letzten Gruppenspiel eine 2:0-Niederlage bei der AS Rom hinnehmen. Die Mannschaft unter Trainer Dino Toppmöller hatte zu Jahresbeginn einen vielversprechenden Start, konnte in den letzten sieben Pflichtspielen jedoch nur einen Sieg verbuchen – ein 3:1 gegen Holstein Kiel. In der Bundesliga kassierte das Team zuletzt deutliche Niederlagen gegen Bayern München (0:4) und Bayer Leverkusen (1:4). Zudem leidet besonders das Offensivspiel unter dem Abgang von Omar Marmoush.

Ajax Amsterdam qualifizierte sich über die Playoffs für die K.o.-Runde. Die Niederländer setzten sich dort mit einem 2:0 und einem 1:2 gegen Union Saint-Gilloise durch. Ajax präsentierte sich zuletzt in starker Form und gewann acht der vergangenen zehn Pflichtspiele. Nach einer enttäuschenden Vorsaison führt Amsterdam aktuell die niederländische Fußball-Liga Eredivisie vor PSV Eindhoven, dem FC Utrecht und Feyenoord Rotterdam an. Für die Partie gegen Frankfurt muss das Team jedoch auf Mittelfeldspieler Davy Klaassen verzichten, der nach einer Roten Karte im Playoff-Rückspiel gesperrt ist. Angesichts der Ausgangslage dürfte ein Duell auf Augenhöhe bevorstehen.

Wann findet das erste Spiel im EL-Achtelfinale zwischen Ajax Amsterdam und Eintracht Frankfurt statt? Wo läuft das Spiel im TV und Stream? Alle Antworten finden Sie hier in diesem Artikel.

Ajax Amsterdan - Eintracht Frankfurt in der Europa League: Datum, Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Laut dem Spielplan der Europa League 2024/2025 bestreitet Eintracht Frankfurt das Hinspiel des Achtelfinales gegen Ajax am Donnerstag, dem 6. März 2025, auswärts in der Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. Anpfiff ist um 21 Uhr.

Das Rückspiel findet eine Woche später, am 13. März 2025, in Frankfurt statt. Ab 18.45 Uhr entscheidet sich dann, welches Team den Einzug ins Viertelfinale schafft.

Amsterdam vs. Frankfurt live im Free-TV und Stream: EL-Übertragung im Achtelfinale

Die Partie zwischen Ajax Amsterdam und Eintracht Frankfurt wird live im Free-TV auf RTL übertragen. Die Mediengruppe RTL besitzt die exklusiven Übertragungsrechte für die Europa-League-Saison 2024/25. Die Vereinbarung läuft bis 2027, sodass regelmäßig ausgewählte Spiele auf den Sendern RTL und NITRO zu sehen sind.

Alle weiteren Begegnungen sowie Live-Konferenzen sind über den kostenpflichtigen Streaming-Dienst RTL+ verfügbar. Auch das Duell zwischen Amsterdam und Frankfurt wird dort übertragen. Für den Zugang ist ein Abonnement erforderlich, das monatlich 8,99 Euro kostet.

Hier gibt es alles Wichte zur Partie zwische Ajax und der Eintracht noch einmal im Überblick:

Spiel: Ajax Amsterdam - Eintracht Frankfurt, Achtelfinale der Europa League 24/25, Hinspiel

Datum: 6. März 2025

Uhrzeit: 21 Uhr (Übertragung ab 20.15 Uhr)

Ort: Johann Cruijff AnrenA

Übertragung im Free-TV: RTL

Übertragung im Pay-TV: ---

Übertragung im Live-Stream: RTL+

Ajax Amsterdam gegen Eintracht Frankfurt in der Europa League 24/25: Bilanz der beiden Teams

In der Vergangenheit sind sich Amsterdam und Frankfurt weder in der Europa League, noch in der Champions League oder der Conference League begegnet. Das einzige Spiel, das zwischen den beiden Mannschaften stattfand, war laut ran.de ein Freundschaftsspiel im August 2020. Damals ging Ajax mit einem 2:1 gegen Frankfurt als Sieger vom Platz.