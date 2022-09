Alle aktuellen Bundesliga-Trainer und Klubs auf Trainersuche

Das Trainerkarussell der Bundesliga drehte sich vor dem Beginn der Saison 2022/23 so schnell wie selten. Wer ist bei welchem Verein gelandet? Eine Übersicht über die aktuellen Trainer der Bundesliga-Klubs.

Das Trainerkarussell dreht sich vor einer Saison der Bundesliga – so weit, so gewöhnlich. Derart viele Klubs aus dem deutschen Oberhaus, die einen Trainer suchten, wie es vor der Saison 2022/23 der Fall war, die gibt es aber dann doch selten. Kurz nach Saisonstart wurden nun auch schon die ersten Trainer von Bundesliga-Klubs entlassen. Die aktuellen Coaches in der Bundesliga im Überblick.

Acht Bundesliga-Klubs standen ohne Trainer da

Borussia Mönchengladbach trennte sich zum Saisonende 2021/22 von Trainer Adi Hütter, Florian Kohfeldt musste beim VfL Wolfsburg gehen und Sebastian Hoeneß seinen Platz auf der Trainerbank der TSG Hoffenheim räumen. Gleiches gilt für Marco Rose bei Borussia Dortmund. Der Vertrag von Markus Weinzierl beim FC Augsburg wurde nicht verlängert, weswegen sich auch der FCA auf Trainersuche begeben musste.

Coach Stefan Leitl verließ zum Saisonende Absteiger Greuther Fürth, um den Trainerposten beim Zweitligisten Hannover 96 zu übernehmen. Auch Arminia Bielefeld stand ohne Trainer da, weil Marco Kostmann, der als Interimstrainer den gefeuerten Coach Frank Kramer ersetzt hatte, ebenfalls nicht weitermacht. Felix Magath war bei Hertha BSC als Feuerlöscher in Erscheinung getreten und hatte den Hauptstadtklub noch zum Klassenerhalt geführt. Er wollte aber nicht weitermachen, weswegen auch die alte Dame des deutschen Fußballs einen neuen Coach braucht. Zum Schlusspfiff der Bundesliga-Saison 2021/22 standen also acht Mannschaften ohne einen Trainer da. Eine außergewöhnliche Situation, die das Trainerkarussell sich besonders schnell drehen lässt.

RB Leipzig und VfL Bochum wechseln Trainer

Bei Gladbach hatte es so ausgesehen, als ob ein Ex-Coach zurückkehren sollte, dann sagte Lucien Favre allerdings ab. Sportchef Roland Virkus war unter Druck, präsentierte dann aber Daniel Farke. Unterdessen scheint auch der FC Schalke 04 einen Nachfolger für Interimstrainer Mike Büskens gefunden zu haben. Zur neuen Spielzeit soll Frank Kramer übernehmen, der zuvor bei Arminia Bielefeld entlassen wurde.

Der FC Augsburg befand sich als letzter Bundesliga-Klub auf Trainersuche. Zunächst galt Hoffenheims Ex-Coach Sebastian Hoeneß als einer der Favoriten, doch dieser erklärte dann, dass er vorerst keinen Trainerjob annehmen wolle. Peter Zeidler, Trainer von St. Gallen, hatte ebenfalls eine Favoritenrolle inne, doch nach Informationen unserer Redaktion stand er schon bald nicht mehr ganz oben auf der Wunschliste von Geschäftsführer Stefan Reuter. Dort stand unter anderem der Österreicher Gerhard Struber, der aktuell Red Bull New York trainiert. Mittlerweile hat sich der FCA aber für einen anderen entschieden: Enrico Maaßen wurde der neue Coach beim FCA. Der 38-Jährige coachte bislang Borussia Dortmund II.

Nur wenige Wochen nach dem Saisonstart musste sich dann ein Bundesligist schon wieder einen neuen Coach suchen. RB Leipzig trennte sich von Domenico Tedesco und stellte Marco Rose als Nachfolger vor. Nach dem 6. Spieltag trennte sich auch der VfL Bochum von seinem Trainer. Ein Nachfolger für Thomas Reis wird gesucht.

Liste: Alle aktuellen Bundesliga-Trainer zur Saison 2022/23

Es hat eine Weile gedauert, doch mittlerweile hat jedes Team der Bundesliga einen neuen Trainer gefunden. Die Übersicht:

FC Bayern : Julian Nagelsmann (seit Juli 2021)

(seit Juli 2021) Borussia Dortmund : Edin Terzic (Juni 2022)

(Juni 2022) RB Leipzig : Marco Rose (September 2022)

(September 2022) SC Freiburg : Christian Streich (Januar 2021)

(Januar 2021) Bayer Leverkusen : Gerardo Seoane (Juli 2021)

(Juli 2021) Hertha BSC : Sandro Schwarz (Juni 2022)

(Juni 2022) Borussia Mönchengladbach : Daniel Farke (Juli 2022)

(Juli 2022) VfL Wolfsburg : Niko Kovac (Juni 2022)

(Juni 2022) TSG Hoffenheim : André Breitenreiter (Juni 2022)

(Juni 2022) FC Köln : Steffen Baumgart (Juli 2021)

(Juli 2021) VfB Stuttgart : Pellegrino Matarazzo (Januar 2020)

Pellegrino Matarazzo (Januar 2020) FSV Mainz : Bo Svensson (Januar 2021)

(Januar 2021) FC Augsburg : Enrico Maaßen (Juli 2022)

(Juli 2022) VfL Bochum : auf Trainersuche

auf Eintracht Frankfurt : Oliver Glasner (Juli 2021)

(Juli 2021) Union Berlin : Urs Fischer (Juli 2018)

(Juli 2018) Schalke 04 : Mike Büskens (Interimstrainer, März 2022)

(Interimstrainer, März 2022) Werder Bremen : Ole Werner (November 2021)