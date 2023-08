Aktuelle Bundesliga-Trainer und Klubs auf Trainersuche

Die Bundesligasaison 2023/24 startete Ende August, die Trainerposten sind vorerst alle besetzt. Wer ist bei welchem Verein gelandet? Eine Übersicht über die aktuellen Übungsleiter.

Laut aktuellem Spielplan der Bundesliga 2023/24 startete die neue Saison bereits am 18. August - die Trainersuche sollte für die Vereine dementsprechend abgeschlossen sein. Zumindest vorübergehend, denn mittlerweile trennen Verein und Trainer sich ja gerne auch mal während der laufenden Saison voneinander; 12 Trainerwechsel gab es in der vergangenen Saison in der 1. Bundesliga. Dazu kommen zwei weitere Wechsel nach dem letzten Spieltag. Es bleibt also abzuwarten, welche Vereine die Saison 2023/24 auch mit dem gleichen Trainer beenden, mit dem sie am 18. August 2023 gestartet sind.

Sie wollen wissen, welcher Club welchen Übungsleiter aktuell angestellt hat? Hier gibt es eine Übersicht über alle Trainer der Bundesligaclubs in der Saison 2023/24. Zudem gibt es eine kurzen Überblick über die Trainerwechsel der vergangenen Saison 2022/2023.

Trainer-Wechsel während der Saison 2022/23

Besonders viele Wechsel gab es im Laufe der Bundesligasaison 2022/23: Insgesamt 12 Mal wurde das Personalkarussell angeworfen. Der erste Wechsel der vergangenen Saison vollzog sich bereits im September 2022: RB Leipzig tauschte Domenico Tedesco gegen Marco Rose aus. Dann ging es bei Bochum rund: Trainer Thomas Reis musste gehen und wurde zwischenzeitlich von Heiko Butscher als Interimstrainer abgelöst, der dann wiederum Platz für Thomas Letsch machte.

Schlecht sah es zwischenzeitlich auch für Pellegrino Matarazzo aus, der beim VfB Stuttgart gehen musste. Er wurde abgelöst durch Michael Wimmer als Interimstrainer und später durch Bruno Labbadia. Das blieb allerdings nicht der letzte Wechsel beim VfB: Nach ausbleibenden Erfolgen ersetze Sebastian Hoeneß Bruno Labbadia im April 2023. Pellegrino Matarazzo ist derweilen wieder in der Bundesliga untergekommen: Er trainiert aktuell die TSG Hoffenheim.

Einer der überraschenderen Wechsel war vermutlich für viele der Rauswurf von Julian Nagelsmann beim FC Bayern. Ende März 2023 wurde Nagelsmnn durch Thomas Tuchel ersetzt. In der Saison 2021/22 hatte Nagelsmann noch die Meisterschaft mit den Bayern geholt.

Trainer-Wechsel nach dem letzten Spieltag der Saison 2022/23

Der letzte Spieltag der vorangegangenen Fußballbundesligasaison 2022/23 war der 27. Mai 2023. Danach stand fest, welche Vereine aus der 1. Bundesliga absteigen und welche aus der 2. Bundesliga aufstiegen. Zeit auch für alle anderen Mannschaften, Bilanz zu ziehen - und die fiel wohl nicht in allen Fällen positiv aus, denn auch nach dem letzten Spieltag gab es noch Trainerwechsel.

So verließ Daniel Farke Anfang Juni Borussia Mönchengladbach. Sein Nachfolger heißt Gerardo Seoane. Dieser war zu Beginn der vergangenen Saison noch bei Bayer 04 Leverkusen tätig. Nach einem verpatzen Saisonstart trennte Leverkusen sich allerdings im Oktober 2022 von Seoane. In der laufenden Saison 2023/24 will Seoane nun sein Glück bei Mönchengladbach probieren.

Ebenfalls nach Saisonende besetzte Eintracht Frankfurt die Trainerposition neu: Oliver Glasner wurde Anfang Juni 2023 durch Dino Toppmöller ersetzt. Glasner und die Eintracht hatten ursprünglich einen Vertrag bis Juni 2024 geschlossen, der allerdings vorzeitig aufgelöst wurde. Toppmöller tritt mit der neuen Position in die Fußstapfen seiner Vaters: Dieser hatte den Verein von 1993 bis 1994 trainiert. Toppmöller junior war bisher als Co-Trainer beim FC Bayern tätig.

Bundesliga 2023/24: Erste Trainer-Entlassung noch 2023?

Die neue Bundesligasaison ist gerade angelaufen und das Trainer-Karussell scheint für den Moment still zu stehen. Aktuell sind keine Wechsel bestätigt oder abzusehen. Betrachtet man allerding die allgemeine Kurzlebigkeit von Trainer-Verein-Verbindungen, scheint es aber nur eine Frage der Zeit zu sein, bevor wieder munter durchgetauscht wird.

Liste: Aktuellen Bundesliga-Trainer der Saison 2023/24

Abzuwarten bleibt, wie sich die Trainerverteilung im Laufe der Saison 2023/24 entwickeln wird. Das ist die aktuelle Übersicht über die Trainer der Bundesliga-Vereine zu Beginn der neuen Saison (Stand 21. August 2023):

FC Bayern : Thomas Tuchel (seit März 2023)

(seit März 2023) Borussia Dortmund : Edin Terzic (Juni 2022)

(Juni 2022) RB Leipzig : Marco Rose (September 2022)

(September 2022) SC Freiburg : Christian Streich (Januar 2012)

(Januar 2012) Bayer Leverkusen : Xabi Alonso (Oktober 2022)

(Oktober 2022) Borussia Mönchengladbach : Gerardo Seoane (Juni 2023)

(Juni 2023) VfL Wolfsburg : Niko Kovac (Juni 2022)

(Juni 2022) TSG Hoffenheim : Pellegrino Matarazzo (Februar 2023)

Pellegrino Matarazzo (Februar 2023) FC Köln : Steffen Baumgart (Juli 2021)

(Juli 2021) VfB Stuttgart : Sebastian Hoeneß (April 2023)

(April 2023) FSV Mainz : Bo Svensson (Januar 2021)

(Januar 2021) FC Augsburg : Enrico Maaßen (Juli 2022)

(Juli 2022) VfL Bochum : Thomas Letsch (September 2022)

(September 2022) Eintracht Frankfurt : Dino Toppmöller (Juni 2023)

Dino (Juni 2023) Union Berlin : Urs Fischer (Juli 2018)

(Juli 2018) Werder Bremen : Ole Werner (November 2021)

(November 2021) 1. FC Heidenheim : Frank Schmidt (September 2007)

: (September 2007) SV Darmstadt 98 : Torsten Lieberknecht (Juni 2021)

Währen die meisten Trainer höchstens seit zwei bis drei Jahren bei ihrem aktuellen Verein sind, gibt es zwei Ausnahmen, die herausstechen: Christian Streich ist bereits seit 2012 für den SC Freiburg im Einsatz. Und einer hält es sogar noch länger beim gleichen Verein aus: Frank Schmidt trainiert den 1. FC Heidenheim bereits seit September 2007. Die Heidenheimer sind erst zur aktuellen Saison in die 1. Bundesliga aufgestiegen.