Ronaldos neuer Klub? Al-Nassr FC im Porträt

Cristiano Ronaldo zieht es offenbar nach Saudi-Arabien. Portugals Superstar steht vor einem Wechsel zum Al-Nassr FC. Was ist das für ein Klub?

Man muss sich wohl daran gewöhnen, dass Superstars in der Wüste kicken. Bei der WM 2022 ist das die Regel. In Katar spielt derzeit auch Cristiano Ronaldo mit Portugal um den WM-Titel. Danach kann er wohl gleich in der Region bleiben. Der Superstar wechselt offenbar zum Al-Nassr FC. Zu einem Klub aus Saudi-Arabien, dem großen Nachbarn Katars. Das berichtet die spanische Sportzeitung Marca. Es wäre ein echter Blockbuster-Transfer. Ein ungewöhnlicher noch dazu. Doch was ist das überhaupt für ein Klub, bei dem künftig einer der besten Fußballer aller Zeiten spielen soll?

Al-Nassr FC muss für Cristiano Ronaldo tief in die Tasche greifen

Ronaldo soll ab Januar für zweieinhalb Jahre für den Al-Nassr FC spielen. Eines kann man über den wohl neuen Klub des 37-Jährigen auf jeden Fall sagen: An Geld scheint es ihm nicht zu Mangeln. Der Deal soll in seinem Gesamtvolumen inklusive Werbeeinnahmen bei rund 200 Millionen Euro liegen. Pro Saison.

Immerhin: Eine Ablösesumme wird der Verein nicht zahlen müssen. Nach der Trennung von Manchester United, die kurz nach dem Beginn der WM erfolgte, kann Ronaldo ablösefrei wechseln. Eigentlich wollte der Portugiese weiter auf Top-Niveau in der Champions League spielen. Nun scheint er also doch dem Ruf in die Wüste zu folgen.

Al-Nassr FC im Porträt: Einer der besten Klubs in Saudi-Arabien

Saudi-Arabien war fußballerisch spät dran. Zumindest wenn man den Vergleich zu Europa zieht. An Popularität gewann die Sportart Mitte des 20. Jahrhunderts. In dieser Zeit wurde auch der Al-Nassr FC ins Leben gerufen. Die Brüder Husein und Zeid al-Ja'ba gründeten den Klub im Jahr 1955 in Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad.

In der Stadt mit rund 6,5 Millionen Einwohnern agierte der Al-Nassr FC zunächst als nicht offizieller Amateurverein. Das änderte sich fünf Jahre nach der Gründung. In der Folge gelang dem Verein ein schneller sportlicher Aufstieg. Bereits im Jahr 1966 feierte der Klub seinen ersten Titel in der Saudi Premier League, die später von der heutigen Saudi Professional League abgelöst wurde. Seitdem gehört der Al-Nassr FC zu den erfolgreichsten Fußball-Klubs des Landes. Es stehen einige Pokale im Trophäenschrank. Die letzte Meisterschaft in Saudi-Arabien konnte der Verein 2019 feiern.

Neuer Klub von Ronaldo: Erfolge des Al-Nassr FC

18 x Saudischer Meister

6 x Saudischer Pokalsieger

2 x Saudischer Superpokalsieger

1 x Asiatischer Pokal-der-Pokalsieger-Sieger

2 x Saudi Crown-Prince-Cup-Sieger

Crown-Prince-Cup-Sieger 1 x Asiatischer Superpokalsieger

2 x GCC Champions-League-Sieger

Al-Nassr FC aus Saudi-Arabien: Ein Franzose steht an der Seitenlinie

In Riad wird Cristiano Ronaldo auf einen Trainer mit viel Erfahrung in Europa treffen. Seit kurzer Zeit steht Rudi Garcia beim Al-Nassr FC an der Seitenlinie. Der Franzose coachte zuletzt bis 2021 Olympique Lyon. Davor unter anderem Olympique Marseille und den AS Rom.

Die Heimspiele trägt Ronaldo künftig im Mrsool Park aus. Das moderne Stadion in Riad ist in der Vereinsfarbe Gelb gehalten. Es bietet 25.000 Menschen Platz. Im Jahr 2019 war das 2015 eröffnete Stadion Spielort des Endspiels der AFC Champions League 2019.

Der Al-Nassr FC ist gut in die Saison 2022/23 gestartet. Steht nach acht Spieltagen mit 19 Punkten auf Rang zwei der Tabelle der Saudi Professional League. Der bisher größte Star im Team ist Talisca. Der 28 Jahre alte Brasilianer spielte auch schon in Europa, absolvierte 80 Pflichtspiele für Besiktas Istanbul und 78 Partien für Benfica Lissabon. Ronaldos Heimatklub ist Benficas Rivale Sporting Lissabon. Talisca kommt auf einen Marktwert von 14 Millionen Euro (transfermarkt.de). Ronaldo kam in seinen besten Zeiten auf 120 Millionen Euro.