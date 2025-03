Alassane Pléa erobert Bremen erneut: Dreifach-Tor für Gladbach und Rückkehr nach längerer Torkrise

Als Borussia Mönchengladbach 2018 Alassane Pléa für 23 Millionen Euro von OGC Nizza an den Niederrhein holte, war der damals 25-jährige Stürmer eine riskante Wette auf die Zukunft. Bis heute ist er der teuerste Einkauf der Borussia. Doch der damalige Trainer Dieter Hecking und der Sportdirektor Max Eberl waren von dem Franzosen mit Wurzeln in Mali überzeugt.

Pléa schien auch durchzustarten. Er erzielte in den ersten sieben Bundesliga-Spielen fünf Treffer und am elften Spieltag schoss er Gladbach mit drei Treffern bei Werder Bremen allein zum 3:1-Auswärtssieg. Am Ende gelang der Borussia die Qualifikation für die Europa League, auch durch insgesamt zwölf Tore von Pléa. Eine Marke, die er nie mehr erreichte.

Sieben Jahre später traf er wieder dreimal in Bremen und trug maßgeblich am Freitag zum 4:2-Sieg in Bremen bei. Mit 42 Punkten darf die Borussia weiter vom internationalen Geschäft träumen. „Zwei Triplettes hier“, sagte Plea hinterher, „irgendwie mag ich dieses Stadion.“ Die Erleichterung bei ihm und Gladbach war groß. Denn zuletzt hatte Plea beim 2:1-Sieg in Hoffenheim getroffen. Das war am 21. Dezember.

Champions League mit Marco Rose, Abstiegskampf mit Gerardo Seoane

Bei der Einordnung, ob der in Lille geborene Franzose seine Ablösesumme wert war oder ist, tut man sich schwer. Er hat mit Borussia Mönchengladbach schon sehr viel erlebt. Er war mitverantwortlich für den Höhenflug 2021 ins Champions-League-Achtelfinale unter Trainer Marco Rose. Er war aber genauso beim Absturz in den Tabellenkeller unter Gerardo Seoane vor einem Jahr in der Verantwortung.

Dienstältester Feldspieler hinter Nico Elvedi und Florian Neuhaus

Anders als seine französischen Mitspieler Manu Koné (AS Rom) oder Marcus Thuram (Inter Mailand) blieb Pléa Gladbach aber treu. Hinter Nico Elvedi und Florian Neuhaus ist der Offensivspieler der dienstälteste Feldspieler der Borussia. Ansonsten ist über den introvertierten Vater eines Sohnes nicht viel bekannt. Er lässt lieber seine Tore auf dem Spielfeld sprechen.