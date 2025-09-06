Jannik Sinner gegen Carlos Alcaraz, die Nummer eins gegen die Nummer zwei der Welt – das US-Open-Finale 2025 verspricht ein weiteres Kapitel im Duell zweier Spieler, die die neue Generation des Herrentennis anführen. Auf dem Hartplatz von New York treffen die beiden Rivalen in ihrem fünften Grand-Slam-Endspiel des Jahres aufeinander.

Titelverteidiger Alcaraz zeigte erneut seine Nervenstärke. Im Halbfinale setzte er sich gegen Novak Djokovic mit 6:4, 7:6 (7:4) und 6:2 durch. Für den 22-jährigen Spanier war es das sechste Grand-Slam-Endspiel seiner Karriere. Fünf hat er gewonnen und eines gegen Sinner verloren.

Sinner musste in seiner Vorschlussrunde mehr kämpfen, ehe der Einzug ins Endspiel feststand. Gegen Félix Auger-Aliassime gewann der Weltranglistenerste aus Italien mit 6:1, 3:6, 6:3, 6:4. Dies bringt ihm ein fünftes Finale in Folge und einen 27. Sieg in Folge auf Hartplatz bei Grand-Slam-Turnieren ein. Das Finale der US Open 2025 wird damit nicht nur ein sportlicher Höhepunkt, sondern auch ein weiterer Prüfstein im Kampf um die Vorherrschaft im Herrentennis.

Wer überträgt das US-Open-Finale 2025? Wann ist der Termin und zu welcher Uhrzeit? Antworten auf diese Fragen und weitere Infos zum Spiel Alcaraz gegen Sinner gibt es hier.

Alcaraz gegen Sinner im US-Open-Finale 2026: Termin und Uhrzeit des Duells

Das Finale der diesjährigen US Open bestreiten Carlos Alcaraz und Jannik Sinner. Beide Spieler gehören aktuell zur Spitze der Weltrangliste und treffen in einem Grand-Slam-Finale aufeinander. Das Match wird am 7. September 2025 um 20 Uhr (MEZ) in New York ausgetragen.

US Open 2025: Übertragung vom Finale Alcaraz - Sinner live im Stream

Das Finale findet im Arthur-Ashe-Stadium in New York statt und bildet den Abschluss des letzten Grand-Slam-Finales des Jahres. Eine lineare Übertragung im TV gibt es nicht. Ebenfalls wird es keinen kostenlosen Stream geben. Die Begegnung wird live bei Sky Sport übertragen. Zudem bietet der Streamingdienst Sportdeutschland.TV einen Livestream an.

Alle Informationen zum Finale zwischen Alcaraz und Sinner sind hier noch einmal zusammengefasst:

Spiel: Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner, US Open 2025

Datum: 7. September 2025

Uhrzeit: ab 20 Uhr

Spielort: Arthur Ashe Stadium, New York

Übertragung im TV: ---

Übertragung im kostenpflichtigen Livestream: Sky Sport, Sportdeutschland.TV

US Open 2025: Die Bilanz von Alcaraz und Sinner

Der 24-jährige Italiener hat in dieser Saison bereits die Australian Open sowie Wimbledon gewonnen und tritt in New York als Titelverteidiger an. Auf der ATP-Tour hat der Weltranglistenerste bisher 20 Turniersiege errungen. Auf dem Weg ins Finale gab er lediglich zwei Sätze ab. Einen im Spiel gegen Denis Shapovalov und einen weiteren gegen Félix Auger-Aliassime.

Carlos Alcaraz hat bereits fünf Titel geholt. Der 22-jährige Spanier steht nun vor seinem sechsten Grand-Slam-Erfolg. In New York war er schon einmal erfolgreich: 2022 gewann er die US Open und kletterte anschließend zur jüngsten Nummer eins der Welt. Aktuell ist er die Nummer zwei im Ranking. Sein bislang einziger Grand-Slam-Sieg im Jahr 2025 gelang ihm bei den French Open. Bei den diesjährigen US Open zeigte er eine bislang makellose Bilanz. Alle seine Partien entschied er ohne Satzverlust für sich.

Gemäß Bild.de ergibt sich folgende Übersicht über die letzten Begegnungen der beiden Finalisten:

Gewinner: Cincinnati Open – Finale, 18.8.25, Carlos Alcaraz

Gewinner: Wimbledon – Finale 13.7.25, Jannik Sinner

Gewinner: French Open – Finale, 8.6.25, Carlos Alcaraz

Gewinner: Internazionali BNL d‘Italia – Finale, 18.5.25, Carlos Alcaraz