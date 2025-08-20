Alexander Schlüter – Der neue Sportschau-Mann mit Fan-Herz und Mikrofon-Charme

Wenn Alexander Schlüter in die Kamera lächelt und „Guten Abend zur Sportschau“ sagt, steckt dahinter ein Kindheitstraum, der in einem kleinen niedersächsischen Ort seinen Ursprung hat. Geboren 1985 in Göttingen, aufgewachsen in Bahrdorf, war Schlüter schon früh sportverrückt – und zwar nicht nur mit dem Ball am Fuß. Fußball, Basketball, Handball, Golf, Tennis – er spielte alles, aber noch lieber kommentierte er. Während andere Tore schossen, moderierte der kleine Alex am Spielfeldrand imaginäre Fernsehübertragungen.

Nach dem Magister in Sportwissenschaften und Sportjournalismus startete er 2011 im Radio bei 90elf. Später folgten Sport1.FM und ein Abstecher als Datenanalyst bei Opta Sports – eine Station, die ihn das präzise Beobachten lehrte. 2016 kam der große Sprung zu DAZN. Acht Jahre lang war er dort eines der Gesichter für Bundesliga, Champions League und internationale Highlights. Dann folgte Prime Video, wo er nicht nur Fußball, sondern auch das Tennisturnier in Wimbledon präsentierte.

Alexander Schlüter ist Fan des VfL Wolfsburg

Jetzt also ARD. Seit kurzem gehört er zum Team der legendären Sportschau. Am 9. August stand der 39-Jährige erstmals als Moderator der Sportschau vor der Kamera- und wirkte dabei, als hätte er nie etwas anderes getan. Damit vervollständigt er nun das Moderatorenaufgebot neben Esther Sedlaczek und Lea Wagner. Alexander Bommes zieht sich vom Live-Sport zurück, bleibt trotzdem aber mit reduzierten Einsätzen auch Teil des Sportschau-Teams. Schlüter, der privat Fan des VfL Wolfsburg ist, eröffnete seine Premieren-Sendung folgendermaßen: „Ich freue mich sehr, dass ich ab sofort dabei und Teil dieses wunderbaren Teams sein darf. Klein bisschen was also neu heute in der Sportschau, aber versprochen: auch sehr viel Altbewährtes.“ Zwischen vertrautem Format und frischem Tonfall zeigte sich schon in den ersten Sekunden: Hier kommt einer, der das Spiel kennt – vor und hinter der Kamera.

Schlüter punktet mit einer Kombination aus Fachwissen, Humor und einer Authentizität. ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky beschreibt ihn als „sympathisch, eloquent und vielseitig“. Passend, denn seine Aufgaben gehen weit über die Samstag-Sportschau hinaus: Er wird auch den DFB-Pokal, Länderspiele, die Handball-Bundesliga, Olympia und die neue Freitagabend-Ausgabe moderieren. Von der Dorfwiese bis ins Erste – Alexander Schlüter hat seinen Kindheitstraum verwirklicht.