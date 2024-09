Als Alexis Claude-Maurice am Donnerstagabend aus dem Kabinentrakt des TSV Dinkelscherben zum Bus ging, kam der Neuzugang des FC Augsburg nicht weit. Am Gittereingang umringten den 26-Jährigen sofort kleine Autogrammjäger. Er stutzte überrascht, so viel Aufmerksamkeit hatte er nach seinem ersten Einsatz für den FCA nicht erwartet, und begann zu unterschreiben.

Robert Götz