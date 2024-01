Geschlechter-Duell: Curry und Ionescu werfen Dreier

Steph Curry ist seit Jahren der gefährlichste Drei-Punkte-Werfer der NBA. Sabrina Ionescu dominiert aus der Distanz in der WNBA - und überbot Currys All-Star-Bestwert. Nun kommt es zum direkten Duell.

Beim All-Star-Wochenende der NBA kommt es erstmals zu einem Geschlechter-Duell: Stephen Curry von den Golden State Warriors misst sich mit Basketballerin Sabrina Ionescu von den New York Liberty im Dreier-Werfen.

Wie die NBA bekannt gab, treten die beiden profilierten Distanzschützen am 17. Februar in Indianapolis gegeneinander an. Ionescu hatte 2023 beim All-Star-Event der WNBA 37 von 40 möglichen Punkten erzielt und damit Currys Bestmarke von 31 Zählern überboten. Curry wird mit NBA-Basketbällen und von der NBA-Drei-Punkte-Linie aus werfen, Ionescu mit WNBA-Bällen und aus der WNBA-Distanz. Bei dem Wettkampf geht es um Spenden für wohltätige Zwecke.

Die Liga verkündete auch die Kader für die Rising-Stars-Challenge der besten Spieler in ihrem ersten oder zweiten Jahr in der NBA sowie aus der Entwicklungsliga G-League. Erwartungsgemäß sind die beiden Top-Rookies Victor Wembanyama von den San Antonio Spurs und Chet Holmgren von den Oklahoma City Thunder dabei, ebenso der Rookie des Jahres der Vorsaison, Paolo Banchero von den Orlando Magic. Die insgesamt 28 Spieler werden auf vier Teams aufgeteilt, eins wird dabei von der deutschen Basketball-Legende Detlef Schrempf, dem früheren Spieler der Indiana Pacers und Seattle SuperSonics, betreut.

(dpa)