Von Deutschland bis Gibraltar: Alle Fußball-Meister in Europa

In Deutschland ist die Meisterschaft entschieden, der FC Bayern behält die Schale in München. Auch in anderen Ligen Europas gibt es bereits Meister.

Der FC Bayern hat es mal wieder geschafft - die Schale bleibt in der bayerischen Landeshauptstadt. Seit dem 23. April 2022 ist der deutsche Rekordmeister vorzeitig deutscher Meister der Saison 2021/22. Für die Münchner ist es die zehnte Meisterschaft in Folge. Eine solche Dominanz gibt es derzeit wohl in keinem anderen Land Europas. Doch welche Mannschaften können Bayern München nacheifern und den Titel holen? Wir zeigen alle Meister Europas, die bereits feststehen.

Meister in den Top-Ligen Europas: Zwei stehen fest - drei noch nicht

Deutschland: FC Bayern

Die Bundesliga ist eine von zwei Top-5-Ligen Europas, in welcher der Meister bereits feststeht. Der FC Bayern holt also den zehnten Titel in Folge. Ein einmaliger Lauf im deutschen Vereinsfußball.

Frankreich: Paris Saint-Germain

Auch in Frankreich gab es keine große Überraschung. Mit PSG hat sich das Star-Ensemble rund um Lionel Messi, Neymar und Kylian Mbappé durchgesetzt. Der Klub holt sich den Titel damit zurück, der in der vorangegangen Spielzeit völlig überraschend nach Lille ging.

Spanien: -

Lesen Sie dazu auch

Eine endgültige Entscheidung ist in Spanien noch nicht gefallen - anbrennen kann für Real Madrid aber wohl nichts mehr. 15 Punkte Vorsprung auf den Rivalen FC Barcelona haben die Königlichen fünf Spieltage vor dem Saisonende. Da kann nichts mehr schiefgehen. Wer die Meisterfeier von Real sehen will, der kann das hier tun: Fußball in Spanien: Übertragung von "La Liga" im TV oder Live-Stream

England: -

Ganz anders sieht es auf der Insel aus. Die beiden Fußball-Supermächte Manchester City und der FC Liverpool liefern sich einen dramatischen Zweikampf. Der Ausgang des Duells ist völlig offen.

Italien: -

Auch im Land des Europameisters geht es heiß her. Titelverteidiger Inter Mailand duelliert sich ausgerechnet mit dem Stadtrivalen AC Mailand um die Meisterschaft. Auch hier ist wenige Wochen vor dem Saisonende noch längst keine Entscheidung gefallen. Wer mitfiebern will, kann das über folgende Optionen: Fußball in Italien: Serie A - Übertragung im TV oder Live-Stream

Liste: Alle amtierenden Meister 2022 in Europa

In vielen europäischen Fußball-Ligen ist wenige Wochen vor dem Saisonende noch keine Entscheidung gefallen. Doch einige Länder haben bereits einen Meister präsentieren können. In der folgenden Liste finden Sie alle aktuellen Meister der Saison 2021/22 in Europa. Diese wird immer wieder aktualisiert.

Land Meister 2021/2022 Anzahl an Meistertiteln Deutschland FC Bayern München 32 Frankreich Paris Saint-Germain 10 Österreich Red Bull Salzburg 13 Ungarn Ferencváros Budapest 33 Bulgarien Ludogorets Razgrad 11 Bosnien und

Herzegowina HSK Zrinjski Mostar 7 Wales The New Saints 14 Gibraltar Lincoln Red Imps FC 26