Testspiele: Alle Termine und Ergebnisse der Bundesliga-Klubs

Der Sommerurlaub ist für die Spieler der Bundesliga-Klubs vorbei und die Zeit der Freundschaftsspiele hat begonnen. Ein Überblick über alle Testspiele der Bundesligisten.

Die Saison 2022/23 wirft ihre Schatten voraus und der Sommerurlaub ist für die Spieler der Bundesligisten beendet. Nun ist die Vorbereitung in vollem Gange – und damit auch die Saison der Testspiele. Der FC Augsburg siegte im Stadtderby gegen Schwaben Augsburg, manch andere Bundesligisten kamen dagegen nicht so gut in die Gänge. Gegen unterklassige Klubs behalten jedoch die Teams der obersten Spielklasse in der Regel klar die Oberhand.

Im Folgenden finden sich alle Freundschaftsspiele der Bundesliga-Klubs, sowohl die bereits absolvierten als auch jene, die noch ausstehen. Überblick über die Ergebnisse der Saisonvorbereitung:

Ergebnisse: Alle Testspiele Bundesliga-Klubs

Bis zum 1. Juli:

Wuppertaler SV - VfL Bochum 0:2

- 1. FSV Mainz 05 - 1. FC Kiedrich 21:0

- Viktoria Berlin - Union Berlin 1:3

- Hertha BSC - TuS Makkabi Berlin 7:0

- VfB Hüls - FC Schalke 04 0:14

- 1. FC Monheim - VfL Bochum 1:1

- Werder Bremen - VfB Oldenburg 1:3

- FC Augsburg - Schwaben Augsburg 5:0

Video: SID

1. Juli:

1. FC Köln - TuS Mondorf 12:1

- TuS FC Augsburg - VfB Eichstätt 5:0

- Rot-Weiss Essen - Borussia Mönchengladbach 2:4

2. Juli:

1. FSV Mainz 05 - Wormatia Worms 4:0

- 1. FC Bocholt - VfL Bochum 1:3

- VfL Osnabrück - VfL Wolfsburg ( Volkswagen Cup) 3:1

- ( Cup) Eintracht Frankfurt - SV Nieder-Weisel 14:0

- SV SC Freiburg - SV Elversberg 0:0

- VfL Wolfsburg - Hannover 96 ( Volkswagen Cup) 1:1

- ( Cup) SV Böblingen - VfB Stuttgart 1:7

- Blau-Weiß Lohne - FC Schalke 04 0:7

- Hertha BSC - SV Babelsberg 03 1:0

- 1. FC Magdeburg - 1. FC Union Berlin 1:4

- TSG Hoffenheim - FC-Astoria Walldorf 4:0

3. Juli:

Lesen Sie dazu auch

Werder Bremen - Karlsruher SC 2:1

5. Juli:

Viktoria Aschaffenburg - Eintracht Frankfurt 0:1

- Lüner SV - Borussia Dortmund 1:3

6. Juli:

VfB Stuttgart - SV Wehen Wiesbaden 3:2

- FC Schalke 04 - SC Verl 1:0

- Eintracht Braunschweig - 1. FC Union Berlin 1:0

- Fortuna Sittard - VfL Bochum 1:1

8. Juli:

FC Augsburg - SV Sandhausen 1:1

- 1. FC Köln - Austria Lustenau 4:0

- SC Paderborn 07 - VfL Bochum 2:0

- Energie Cottbus - Hertha BSC 1:5

9. Juli:

FC Schalke 04 - SV Meppen 1:3

- Bayer 04 Leverkusen - MSV Duisburg 6:1

- Eintracht Frankfurt - Linzer ASK 0:0

- 1. FC Köln - Grasshoppers Zürich 1:1

- 1. FC Union Berlin - Bohemians Dublin 2:1

- Bohemians Dublin TSG Hoffenheim - 1. FC Heidenheim 2:0

- SV Werder Bremen - Besiktas Istanbul 1:2

- SG Dynamo Dresden - Borussia Dortmund 0:2

- VfB Stuttgart - FC Zürich 3:2

10. Juli:

Borussia Mönchengladbach - TSV 1860 München 6:0

13. Juli:

VfL Bochum - US Lecce 3:2

- FC Augsburg - Dynamo Budweis 0:1

- Dynamo FC Schalke 04 - US Salernitana 1919 0:0

- US Salernitana 1919 TSG 1899 Hoffenheim - Puskas Akademia FC 2:0

- Puskas Borussia Mönchengladbach - Viktoria Köln 5:2

Video: dpa

Liste für die Saison 2022/23: Alle Testspiele der Bundesligisten

14. Juli:

18:00 Uhr: SC Verl - Borussia Dortmund

15. Juli:

14:30 Uhr: Eintracht Frankfurt - FC Turin

- 14:30 Uhr: 1. FC Union Berlin - SK Dynamo Budweis

- SK Dynamo 20:15 Uhr: Besiktas Istanbul - 1. FSV Mainz 05

16. Juli:

14:00 Uhr: Standard Lüttich - Borussia Mönchengladbach

- 14:00 Uhr: RB Leipzig - FC Southampton

- 15:00 Uhr: VfB Stuttgart - FC Brentford

- 15:00 Uhr: US Salernitana 1919 - TSG 1899 Hoffenheim

15:00 Uhr: SC Freiburg - Rayo Vallecano

- 15:15 Uhr: 1. FC Union Berlin - Udinese Calcio

- 16:00 Uhr: KV Mechelen - VfL Wolfsburg

16:00 Uhr: Derby County - Hertha BSC

16:30 Uhr: Spezia Calcio - VfL Bochum

17:30 Uhr: SC Freiburg - Stade Rennes

- 19:00 Uhr: 1. FC Köln - AC Mailand

Video: SID

17. Juli:

15:30 Uhr: Kickers Offenbach - 1. FC Köln

- 16:00 Uhr: MSV Duisburg - Borussia Mönchengladbach

- 16:00 Uhr: FC Augsburg - Al Duhail SC

- Al 16:30 Uhr: FC Schalke 04 - Udinese Calcio

- 17:00 Uhr: Bayer Leverkusen - Panathinaikos Athen

- 17:00 Uhr: Borussia Mönchengladbach - Athletic Bilbao

18. Juli:

16:00 Uhr: 1. FSV Mainz 05 - Newcastle United

- 19:00 Uhr: Borussia Dortmund - FC Valencia

20. Juli:

18:30 Uhr: Borussia Mönchengadbach - RKC Waalwijk

19:00 Uhr: Hertha BSC - Nottingham Forest

- Forest 19:30 Uhr: DC United - FC Bayern München

21. Juli:

18:00 Uhr: Bayer Leverkusen - Udinese Calcio

- 18:00 Uhr: VfL Bochum - Athletic Bilbao

- 19:15 Uhr: RB Leipzig - FC Liverpool

22. Juli:

16:00 Uhr: 1. FC Köln - NEC Nijmegen

- 19:00 Uhr: Borussia Dortmund - FC Villarreal

- 20:00 Uhr: FC Twente Enschede - FC Schalke 04

23. Juli:

13:00 Uhr: Werder Bremen - FC Emmen

- 15:00 Uhr: West Bromwich Albion - Hertha BSC

- 15:00 Uhr: Ajax Amsterdam - Eintracht Frankfurt

- 15:30 Uhr: VfB Stuttgart - FC Valencia

- 15:30 Uhr: Borussia Mönchengladbach - Real Sociedad

- 15:30 Uhr: FC Augsburg - Stade Rennes

- 15:30 Uhr: VfL Bochum - Antalyaspor

- Antalyaspor 15:30 Uhr: TSG 1899 Hoffenheim - Hellas Verona

- Hellas Verona 16:00 Uhr: VfL Wolfsburg - FC Brentford

- 16:00 Uhr: Racing Straßburg - SC Freiburg

- 17:00 Uhr: 1. FSV Mainz 05 - Athletic Bilbao

- 17:00 Uhr: 1. FC Union Berlin - Nottingham Forest

- Forest 17:00 Uhr: Werder Bremen - FC Groningen

- FC Bayern München - Manchester City (Anstoßzeit noch nicht bekannt)

27. Juli:

17:00 Uhr: TSG 1899 Hoffenheim - FC Arminia 03 Ludwigshafen

- 03 18:00 Uhr: FC-Astoria Walldorf - Eintracht Frankfurt

30. Juli:

17:00 Uhr: Borussia Dortmund - Antalyaspor