Alle WM-Torschützenkönige und der Rekordtorjäger – von 1930 bis heute

In Katar wird der erste WM-Torschützenkönig im Winter gekürt. Wir blicken zurück auf die Torschützenkönige der WM und den besten WM-Torjäger aller Zeiten.

Vieles ist anders bei der WM 2022 in Katar, doch einiges auch wie immer auf der ganz großen Fußball-Bühne. Zu Letzterem gehört, dass die großen Torjäger der Nationen im Fokus stehen. Die WM-Historie wird von legendären Goalgettern geprägt. Nicht alle gehören zu dem elitären Kreis derer, die sich WM-Torschützenkönig nennen dürfen. Seit der ersten WM im Jahr 1930 wurde diese Ehre drei deutschen Spielern zuteil – und einigen anderen Weltstars. Die ein oder andere Überraschung ist in der Liste der WM-Torschützenkönige auch dabei.

Alle WM-Torschützenkönige in einer Liste

Zum ersten WM-Torschützenkönig avancierte ein Argentinier. 1930 in Uruguay erzielte Guillermo Stábile acht Tore, konnte seine Mannschaft allerdings nicht zum Titel führen. Dieser ging an den Gastgeber. 40 Jahre später wurde dann ein Deutscher zum besten Torjäger einer WM-Endrunde: Gerd Müller traf in Mexiko zehn Mal. 2006 und 2010 wurden dann erneut zwei deutsche Nationalspieler mit dem Goldenen Schuh ausgezeichnet: Miroslav Klose und Thomas Müller trafen je fünf Mal.

Jahr Spieler Spiele Minuten pro Tor Elfmeter Tore 2018 Harry Kane (England) 6 96 3/3 6 2014 James Rodríguez (Kolumbien) 5 66 1/1 6 2010 Thomas Müller (Deutschland) 6 95 0/0 5 2006 Miroslav Klose (Deutschland) 7 117 0/0 5 2002 Ronaldo (Brasilien) 7 69 0/0 8 1998 Davor Šuker (Kroatien) 7 105 0/0 6 1994 Oleg Salenko (Russland) und

H. Stoichkov (Bulgarien) 3/7 33/107 2/2 und 3/3 6 1990 Salvatore Schillaci (Italien) 7 89 1/1 6 1986 Gary Lineker (England) 5 74 0/0 6 1982 Paolo Rossi (Italien) 7 96 0/0 6 1978 Mario Kempes (Argentinien) 7 110 0/0 6 1974 Grzegorz Lato (Polen) 7 90 0/0 7 1970 Gerd Müller (Deutschland) 6 60 1/1 10 1966 Eusébio (Brasilien) 6 60 4/4 9 1962 Garrincha (Brasilien) 6 133 0/0 4 1958 Just Fontaine (Frankreich) 6 42 0/0 13 1954 Sándor Kocsis (Ungarn) 5 44 0/0 11 1950 Ademir (Brasilien) 6 60 0/0 9 1938 Léônidas (Brasilien) 4 60 0/0 7 1934 Oldřich Nejedlý (Tschechien) 4 78 0/0 5 1930 Guillermo Stábile (Argentinien) 4 45 0/0 8

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SID

Wer ist der erfolgreichste WM-Torschütze aller Zeiten?

Für die meisten Treffer bei einer WM-Endrunde sorgte der Franzose Just Fontaine im Jahr 1958. Der erfolgreichste WM-Torschütze aller Zeiten ist allerdings ein Deutscher: Kein Spieler traf bei WM-Turnieren häufiger als Miroslav Klose. In 24 WM-Spielen erzielte der Stürmer für das DFB-Team 16 Tore. Auch ein zweiter Deutscher steht unter den Top 5. Zusammen mit zwei brasilianischen Legenden.

Rang Spieler Spiele Tore Elfmeter Tore pro Spiel 1 Miroslav Klose 24 16 0 0.67 2 Ronaldo 19 15 1 0.79 3 Gerd Müller 13 14 1 1.08 4 Just Fontaine 6 13 0 2.17 5 Pelé 14 12 0 0.86

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Umfrage von Civey anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Civey GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Lesen Sie dazu auch