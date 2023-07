Allianz Arena wird in Sommerpause umgebaut: Was ändert sich?

In der Sommerpause soll die Allianz Arena umgebaut werden. Änderungen gibt es beim Rasen und bei Steh- und Sitzplätzen in der Nordkurve.

Seit 2005 trägt der FC Bayern seine Heimspiele in der Allianz Arena aus. Noch immer gilt das Münchner Stadion als eins der modernsten in Deutschland. Trotzdem stehen in der Sommerpause der Bundesliga einige Mondernisierungsarbeiten an.

Künftig werden die Heimspiele des deutschen Rekordmeisters auf einem Hybridrasen ausgetragen. "Es ist ein Teppich, auf dem bereits Kunststofffasern stehen. Dazwischen wird Naturgras angesät", erklärt Jürgen Muth, Geschäftsführer der Allianz Arena München Stadion GmbH, in einer Pressemitteilung des FC Bayern. Der Rasen vereine die Vorteile eines Naturrasens mit der Qualität eines Hybridrasens. "Er wird noch ebener werden und ist dadurch sehr gut zu bespielen", verspricht Muth.

Umbau der Allianz Arena: Neue Stehplatzbereiche in Ecken der Nordkurve

Neben Instandhaltungen und Instandsetzungen wird auch der Mannschaftsbereich des FC Bayern erweitert. Außerdem werden die Ecken der Nordkurve (Blöcke 126, 127, 128 sowie 133 und 134) jeweils reine Stehplatzbereiche. Die mittleren Blöcke (129 bis 132) werden zur neuen Saison hingegen reine Sitzplatzbereiche. Das ändert aber nichts an der Gesamtkapazität. Diese bleibt bei 75.000 Zuschauern. Grund für den Umbau ist eine Empfehlung des Münchner Kreisverwaltungsreferats. Alles sei laut dem Verein mit dem Arbeitskreis Fandialog besprochen und abgestimmt worden.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

In den Sitzplatzbereichen der Nordkurve wurden Plätze für Stehplatz-Jahreskartenbesitzer, die hinter dem Tor sitzen wollen, sowie in den unteren Bereichen für den FC Bayern KIDS CLUB geschaffen. Zudem entfallen künftig die oberen zwei Sitzplatzreihen in diesem Bereich, um zusätzliche Rollstuhlfahrerplätze hinter den Blöcken 129 bis 132 zu schaffen. Etwa 1.000 Stehplatz-Inhaber hatten laut dem Verein nach Sitzplätzen gefragt. Ihrem Wunsch könne nun entsprochen werden.

Allianz Arena wir umgebaut – auch für EM 2024 und Champions-League-Finale

Die Modernisierung der Allianz Arena findet auch im Hinblick auf die EM 2024 in Deutschland und das Champions-League-Finale 2025 in München statt. Das Stadion soll laut dem Verein "State of the Art" bleiben. "Es ist weiter unser Anspruch, immer wieder neue Benchmarks zu setzen. Wir sind gerne 'first runner' und haben mit dem FC Bayern und seinen Sponsoren dafür die bestmöglichen Unterstützer und Partner", so Muth.

Lesen Sie dazu auch