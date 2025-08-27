Als einziger Bundesliga-Profi: FCA-Talent Noahkai Banks ist für die USA nominiert

Noahkai Banks ist zusammen mit Mert Kömür das derzeit größte Talent im Kader des FC Augsburg - und ist dem 18-Jährigen eine besondere Ehre zuteilgeworden: Mauricio Pochettino, der Nationalcoach der USA, hat den FCA-Profi in den Kader für die nächsten beiden Länderspiele eingeladen. Am 6. September treffen die US-Boys in Harrison/New Jersey auf Südkorea, vier Tage später steht in Columbus/Ohio die Partie gegen Japan an. Banks ist der einzige Bundesliga-Profi, der im Kader steht. Und das, obwohl mit den beiden Gladbachern Joe Scally und Giovanni Reyna, Leverkusens 35-Millionen-Euro-Transfer Malik Tillman sowie dem Wolfsburger Kevin Paredes durchaus stattliche Konkurrenz in der deutschen Eliteliga vertreten ist.

Banks, der auf Hawaii geboren wurde und im Allgäu aufgewachsen ist, hat sowohl eine US-amerikanische als auch eine deutsche Staatsbürgerschaft und könnte folglich auch für die DFB-Auswahl auflaufen. Bislang war der 18-Jährige aber ausschließlich in den Nachwuchsteams der USA im Einsatz: Für die U17 kommt er auf fünf Partien, bei der U19 waren es zwei Einsätze, bei der U20 stehen mittlerweile fünf Spiele in der Statistik, der letzte davon im März gegen Japan.

Für den DFB gesperrt wäre Banks erst mit einem Pflichtspieleinsatz für die USA

Kommt Banks nun in den Länderspielen der USA zum Einsatz, wäre aber auch da das letzte Wort noch nicht gesprochen. Denn beide Partien gegen Japan und Südkorea sind Freundschaftsspiele. Als „festgespielt“ gilt ein Profi erst dann, wenn er ein Pflichtspiel für eine A-Nationalmannschaft bestreitet. Weil die USA einer von drei Gastgebern bei der WM 2026 sind, dauert es noch ein wenig, bis das nächste Pflichtspiel der US-Boys ansteht - es wird eine Partie bei der Weltmeisterschaft sein. Diese ist das große Ziel des aktuellen Nationaltrainers Pochettino. Der Ex-Coach von Tottenham und Paris St. Germain sagte über die aktuelle Nominierung: „Wir stärken die Mannschaft weiter und grenzen den Kreis der Spieler ein, die uns helfen können, unsere Ziele bei der Weltmeisterschaft 2026 zu erreichen.“

Ein Puzzlestein davon soll offenbar auch Noahkai Banks sein. Die Qualitäten des Innenverteidigers haben sich längst herumgesprochen - etwa beim AS Rom, der den Abwehrspieler im vergangenen Winter für sieben Millionen Euro verpflichten wollte. Damals hatte Banks noch nicht mal ein Bundesligaspiel auf dem Buckel. Nachdem er in der Rückrunde regelmäßig zum Einsatz gekommen war, explodierte der Marktwert des 1,93-Meter-Hünens: Von 150.000 Euro ging es rauf auf sechs Millionen Euro – was einem Plus von 3900 Prozent entspricht. Nur zweimal gab es in der Geschichte des Fachportals Transfermarkt.de einen höheren Anstieg. Spielt Banks auch für die USA, dürfte der Marktwert bald erneut steigen. Der FC Augsburg dürfte das mit Wohlwollen registrieren: Erst kürzlich hat Banks seinen Vertrag bis 2029 verlängert.