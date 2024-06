Amateurfußball

Abgesagt Spiele und unbespielbare Plätze: Nach der Flut kommen die Sorgen

Plus Das Hochwasser trifft auch die Fußballer mit voller Wucht. Reihenweise müssen Spiele abgesagt werden, Vereinsgelände stehen unter Wasser.

Von Walter Brugger

Ende Mai, Anfang Juni herrscht bestes Fußballwetter. Zumindest in der Theorie. In dieser Zeit sollen die Amateurkicker in den unteren Ligen möglichst lange gegen den Ball treten, anschließend noch gemütlich zusammensitzen und Aufstiege feiern oder Abstiege gemeinsam verarbeiten. Weshalb in den schwäbischen Spielklassen von der Kreisliga abwärts in diesem Jahr erstmals zwei Wochen länger gespielt wird als in den Ligen darüber. Doch der schöne Plan wird dieser Tage von einer Naturkatastrophe durchkreuzt. Keller von Wohnhäusern laufen ebenso voll Wasser wie die von Sportheimen, Fußballplätze bleiben von den Fluten nicht verschont – und quer durch ganz Schwaben hatten die Menschen andere Sorgen, als an Sport zu denken.

Verbandsfunktionäre hatten die Lage unterschätzt

"Jeder meiner Spielleiterkollegen und ich waren am Wochenende zehn, zwölf Stunden am Telefon", verrät Matthias Lingg, schwäbischer Bezirksspielleiter des Bayerischen Fußball-Verbands (BFV). Es galt, Notfallpläne zu entwickeln, denn das Saisonfinale konnte nicht durchgezogen werden. Zumindest nicht so, wie es sich die Funktionäre erhofft hatten. "Ich bin ganz ehrlich, wir hatten die Situation unterschätzt", erklärt der Immenstädter, denn am Freitag hatten sich Lingg & Co. noch gegen eine generelle Verlegung des letzten Spieltags entschieden und das mit einer nur "angespannten Wetterlage" begründet. Dass es nicht überall zu einer Katastrophe kam und beispielsweise die Allgäuer Kreisliga Süd ihr Programm komplett durchziehen konnte, bestätigt Lingg in seiner Einschätzung ein wenig. "Wir haben zwischen Nördlingen und Oberstdorf einfach sehr unterschiedliche Gegebenheiten, wir wollten da maximal flexibel sein", so der Spielleiter.

