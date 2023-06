Die Amateurkicker des FV Illertissen wollen ihren Triumph wiederholen

Zum dritten Mal in Folge stehen die Fußballer des FV Illertissen im bayerischen Pokalfinale. Die Partie gegen den FC Ingolstadt 04 wird bundesweit im TV übertragen.

Dass Amateurfußballer bundesweit auf den TV-Bildschirmen erscheinen, ist eher die Ausnahme. Doch seit ein paar Jahren bietet die ARD den kleineren Klubs die Bühne, um sich am "Finaltag der Amateure" einer breiteren Öffentlichkeit zu präsentieren. Am Samstag ist es wieder so weit, da werden ab 12.05 Uhr in mehreren Live-Konferenzen die Pokalendspiele in den 21 deutschen Landesverbänden übertragen, darunter auch das zum insgesamt 25. Mal ausgetragene bayerische Finale zwischen dem Regionalligisten FV Illertissen und dem Drittliga-Vertreter FC Ingolstadt 04. Ab 16.40 Uhr sind die Illertisser in der Konferenz im Ersten und in voller Länge im Internet auf br24.de zu sehen.

FV Illertissen holte bereits im vergangenen Jahr den bayerischen Pokal

Natürlich geht es einerseits um den Titel, den die Ingolstädter noch nie und die Illertisser vergangenes Jahr durch das 5:4 nach Elfmeterschießen gegen den TSV Aubstadt zum ersten Mal gewannen, noch wichtiger ist allerdings der mit dem Erfolg verbundene Einzug in die Hauptrunde des DFB-Pokals mit einem garantierten Heimspiel gegen einen Bundes- oder Zweitligisten – plus den üppigen Fernsehgeldern. Zuletzt lag der Betrag für die Teilnahme an der ersten Runde bei 210.000 Euro, wobei es für die bayerischen Amateurklubs eine Einschränkung gibt. Einen Teil dieser Garantiesumme muss der bayerische Titelträger sowie die als Regionalliga-Meister ebenfalls qualifizierte SpVgg Unterhaching abtreten. Der Betrag wird dann zusammen mit den Prämien der Staatlichen Lotterieverwaltung an die Pokalsieger in den Kreisen sowie die Teilnehmer an den sechs bayerischen Runden ausgeschüttet.

Der FV Illertissen, der zum dritten Mal in Folge das bayerische Endspiel erreicht hat, kann in der laufenden Pokalrunde auf eine makellose Pokalsaison zurückblicken, kassierte in fünf Runden noch kein einziges Gegentor und schaltete im Viertelfinale mit 1860 München (1:0) schon einen Drittligisten aus. Damals saß übrigens Michael Köllner noch bei den Löwen auf der Trainerbank, mittlerweile coacht er die Ingolstädter.

