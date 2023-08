Englische Wochen gehen an die Substanz

Im Dreitagesrhythmus sind die Amateurfußballer in Liga und Pokal gefordert. Eine Überbelastung ist da vorprogrammiert.

Während die Bundesliga gerade erst begonnen hat, läuft die Runde der Amateurfußball längst auf Hochtouren. Die Bayern- und Landesligisten haben bereits sieben Spieltage absolviert – und sind zusätzlich im Pokal gefordert. Eine englische Woche folgt dort auf die nächste. Für die Feierabendkicker ist die Belastung hoch, Verletzungen häufen sich, und zusätzlich müssen die Trainer Rücksicht auf die Urlaubsplanung nehmen. Ein Paradebeispiel ist der TSV Aindling, der nach fünf Jahren in die Landesliga zurückgekehrt ist. Während der vierten englischen Woche in Folge war der Pokalknüller gegen die Drittligaprofis des TSV 1860 München vor rund 3500 Fans über die Bühne gegangen, bei dem sich die Aindlinger trotz der 0:6-Niederlage ordentlich verkauft hatten. Beim TSV Gilching ging es dann wieder um Punkte für den anvisierten Klassenerhalt. Mit einer Notelf setzte sich das Team von Christian Adrianowytsch, der nur noch Trainer sein wollte und sich in Gilching auf dem Platz wiederfand, mit 1:0 durch. Mit seinen 37 Jahren war Adrianowytsch nicht einmal der älteste Aindlinger, am Ende feierte der 16 Jahre ältere AH-Kicker Wolfgang Kodmeir sein Landesliga-Debüt.

Um nicht noch mehr englische Wochen absolvieren zu müssen, haben sich die Bayern- und Landesligisten dafür ausgesprochen, einen Ligaspieltag gleichzeitig als Pokalqualifikation herzunehmen. In der Bayernliga war das am vergangenen Wochenende der Fall, wobei die meisten Besucher davon kaum etwas mitbekamen. Mit einer Ausnahme. Im Derby zwischen dem FC Gundelfingen und dem TSV Rain stand es bei Abpfiff 1:1, weshalb ein Elfmeterschießen folgte. Da wurde beim FCG der eigens eingewechselte Ersatzkeeper Timo Ratter zur Schlüsselfigur, hielt er doch einen Schuss und traf selbst zum 5:3-Endstand. Ausgeruht und bei vollen Kräften war auch Sebastian Kinzel, der Stürmer mit eingebauter Torgarantie. Unvergessen ist sein Rekord von 51 Bayernliga-Toren in der Saison 2014/15. Damals lief Kinzel noch für den TSV Rain auf, mittlerweile kickt er für den Bezirksliga-Neuling SC Griesbeckerzell. Und ist weiter torhungrig. Wie seine sechs Treffer beim 8:1-Sieg gegen den FC Günzburg beweisen.