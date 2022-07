Amateurfußball

13.07.2022

Wie Nationalspieler Karim Adeyemi die Regionalliga beeinflusst

Plus Die SpVgg Unterhaching zählt zu den Favoriten in der Fußball-Regionalliga. Das liegt vor allem an den Millionen, die der Transfer von Karim Adeyemi in die Kassen spült.

Von Walter Brugger

Die Pause war wieder mal kurz. Nicht einmal sechs Wochen ist es her, dass die letzten Relegationsspiele in Regional-, Bayern- und Landesliga über die Bühne gingen, da wird es für die Amateurfußballer schon wieder ernst. Am Donnerstagabend (19 Uhr) wird die neue Saison in der Regionalliga Bayern mit der Partie zwischen dem TSV Buchbach und der SpVgg Unterhaching eröffnet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen