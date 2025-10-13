5.797 Dollar für ein falsches Handtuch

Potenzielle Nachahmer dürften abgeschreckt sein. Das ist ein Zweck von Strafe. Zu sehen unter anderem beim ollen Prometheus. Der Titan (nicht zu verwechseln mit dem ehemaligen Nationaltorhüter) hatte ein Faible für die Menschen und brachte ihnen das Feuer. Diesen evolutionsbeschleunigenden Schritt fand Zeus überhaupt nicht unterstützenswert und verbannte Prometheus ins Kaukasusgebirge, wo er gefesselt Jahr um Jahr fristete und ihm ein Adler täglich die Leber aus dem Torso pickte. Möglicherweise darf man die Mythologie nicht auf ihren Wahrheitsgehalt abklopfen, die Intention aber sollte klar sein.

So sollten nun mögliche Nachahmer von DeShon Elliott Abstand von dem Gedanken nehmen, die Regelhüter auf ähnliche Weise zu provozieren wie der Football-Profi. Der hatte sich die Unverfrorenheit erlaubt, ein schwarzes Handtuch mit auf das Spielfeld zu nehmen. Dafür verhängte die NFL eine Strafe von 5.797 Dollar. Schließlich müssen alle Handtücher lizenziert sein und sind überdies auch nur gestattet, wenn sie weiß sind.

Amateur-Fußballer wissen, wie das Prinzip der Strafe funktioniert

Statt der Liga aber in gebotener Reue für die milde Strafe zu danken, exponiert sich Elliott als zu Unrecht verfolgter Hüter des Feuers. Man solle sich gefälligst um dringlichere Probleme kümmern. Ein weiterer Zweck der Strafe ist eine positive Beeinflussung des Täters, um eine erneute Straffälligkeit zu verhindern. Das ist in diesem Fall offensichtlich nicht gelungen. Als positives Beispiel für angemessenes Ahnden und die läuternde Wirksamkeit auf den Täter, sei der Strafenkatalog von Amateurmannschaften genannt.

Weil für potenzielle Vergehen das Strafmaß bereits feststeht und die Leidtragenden auch noch direkt entschädigt werden. Ein institutionalisierter Täter-Opfer-Ausgleich. Eine Flatulenz in der Kabine entweichen lassen: 20 Euro in die Mannschaftskasse. Elfmeter verschießen: Fünf Maß für die Allgemeinheit. So ergeben Strafen Sinn.

In der NFL aber wirkt es, als ginge es bei der Strafbemessung lediglich um Vergeltung. Auch das ist ein probates Mittel, um in einer Gesellschaft das Gefühl von Gerechtigkeit herbeizuführen. Aber eben auf die alttestamentarische Art. Ein Land mit Heuschrecken oder einer drei Tage dauernden Finsternis zu plagen, ist aber ebenso aus der Mode gekommen, wie Tätern die Leber aus dem Leib picken zu lassen. Für die ihm dargebrachte Gnade sollte DeShon Elliott danken und 5.797 Dollar zahlen. Hätte auch schlimmer kommen können.