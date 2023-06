American Football

Hängende Köpfe bei den Augsburg Raptors nach dem Football-Derby

Plus Die Footballer der Augsburg Raptors verlieren vor rund 1000 Zuschauern das Derby gegen die Königsbrunner Ants deutlich. Was das für die Rangordnung bedeutet.

Es schien noch einmal alles gut zu werden für die American Footballer der Augsburg Raptors beim Lokalderby gegen die Königsbrunn Ants. Beim Stand von 7:14 gelang den Gastgebern mit einem Touchdown der vermeintliche Anschluss zum 13:14. Die Fans der Raptors unter den rund 1000 Zuschauern auf der Anlage der TSG Augsburg jubelten mit ihren Spielern. Zu früh. Die Schiedsrichter nahmen den Touchdown nach einem angeblichen Foul der Augsburger zurück. „Ich habe zwar das Video noch nicht gesehen, es war auch etwas unübersichtlich, aber ich glaub', es war keine Regelwidrigkeit von uns. Aber diese Entscheidung war schon der Gamechanger für uns“, erklärte Raptors-Abteilungsleiter Daniel Metzler mit ein wenig Abstand.

Augsburg Raptors machen zu viele Fehler

Denn von diesem Nackenschlag erholten sich die Raptors nicht mehr. Am Ende verloren die Augsburger deutlich mit 7:27 (0:0, 7:7, 0:7, 0:13). „Wer so viele Fehler macht, hat es auch verdient zu verlieren“, zeigte sich Metzler selbstkritisch. Zwei Punts in der eigenen Gefahrenzone misslangen und so hatten die Gäste aus dem Augsburger Süden am Ende doch noch leichtes Spiel.

