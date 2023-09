Bengals-Quarterback Burrow nun bestbezahlter NFL-Profi

Ein Jahresverdienst von im Schnitt 55 Millionen US-Dollar - damit ist Joe Burrow der bestbezahlte Profi der NFL. Die Cincinnati Bengals haben noch Großes vor mit ihrem Quarterback.

Die Cincinnati Bengals machen ihren Quarterback Joe Burrow zum bestbezahlten Profi der National Football League. Mehrere US-Medien berichteten übereinstimmend, dass es eine Einigung über einen Fünfjahresvertrag mit einem Volumen von 275 Millionen US-Dollar gebe.

219 Millionen US-Dollar davon bekommt Burrow demnach garantiert. Der 26 Jahre alte Burrow hatte die Bengals vor zwei Jahren in den Super Bowl geführt und erst am Mittwoch gesagt, er wolle seine ganze Karriere in Cincinnati verbringen.

(dpa)