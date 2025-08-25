Blitz-Comeback von Gronkowski: Zurück beim Herzensklub für einen Tag

Mag sein, dass sich das Transferkarussell im Fußball schnell dreht. Dass ein Spieler von Verein A an den Klub B transferiert wird, aber umgehend an einen dritten Verein ausgeliehen wird, ist längst gängige Praxis. Das ist aber kein Vergleich zum Transfersystem in den USA. Da wird Spielern gerne mal nach dem Training mitgeteilt, dass sich das mit dem Duschen nicht mehr lohnt, weil gleich der Flieger startet, der sie zum neuen Klub bringen wird.

Umso erstaunlicher ist es, was sich nun bei Rob Gronkowski tut. Der war in seiner Karriere ein viel beschäftigter Tight End im American Football und gewann mit zwei Teams, den New England Patriots und Tampa Bay Buccaneers, vier Super Bowls. Seit 2022 ist der 36-Jährige Football-Rentner, nachdem er seine Karriere beendet hat. Es könnte aber sein, dass er einen Rückzieher vom Rückzieher macht – und zwar aus einem Grund, der in den USA so häufig ist wie es Eisbären in der Karibik sind: die unbändige Liebe zum Verein.

Der Plan von Gronkowski: Zurück in New England – und dann das Karriereende

Denn Gronkowski ist drauf und dran, zu seinem Herzensklub New England Patriots zurückzukehren – aber nur für einen Tag. Einen Eintagesvertrag bei dem Klub zu unterschreiben, wäre gleichbedeutend damit, dass Gronkowski am nächsten Tag wieder direkt in die sportliche Rente zurückkehren würde – allerdings hätte er seine Karriere diesmal offiziell eben bei New England beendet. „Ich mag das sehr“, sagte Gronkowski, als er kürzlich darauf angesprochen wurde. „Ich war in meinem Herzen immer bei den Patriots.“ Auch Robert Kraft, der Besitzer des NFL-Teams, sendete positive Signale aus – die Rückkehr von „Gronk“ scheint mittlerweile nur noch eine Formsache zu sein.

Bleibt nur die Frage, ob das Modell auch für andere Sportarten anwendbar ist. Dass Thomas Müller nicht bei den Bayern, sondern in Kanada die Fußballschuhe an den Nagel hängen wird, treibt so manchem Bayern-Fan ja durchaus eine Träne ins Auge. Ailton, der Kugelblitz, gehört eigentlich auch zu Werder Bremen wie die Stadtmusikanten und die Weser. Und wer weiß – sollten Müller oder Ailton bei Bayern beziehungsweise Werder einen Eintagesvertrag unterschreiben, ist ja nicht gesagt, dass es dabei auch bleiben muss.

Setzen sich die Tendenzen bei beiden Fußballerkadern so fort, wäre für beide Angreifer Bedarf. Bei den Bayern deshalb, weil der schlanke Kader mit hoher Wahrscheinlichkeit dünn bleiben wird. Bei Werder, weil einfach Bedarf bestehen wird – vielleicht nur nicht mehr in der Bundesliga, wenn man die ersten Eindrücke der neuen Saison als Bewertungsgrundlage nimmt.