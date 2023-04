American Football

06:20 Uhr

Die Play-offs sind das Ziel der Augsburg Raptors

Plus Augsburger Football-Team startet in die neue Saison der Bayernliga. Am Sonntag geht es mit einem Heimspiel gegen Dachau los.

Von Marco Scheinhof

Zu schnell soll es nicht gehen. Auch bei den Augsburg Raptors hat die Corona-Pandemie einiges durcheinander gebracht. Spieler verließen das American-Football-Team, viele ehrenamtliche Helfer fanden während der Zwangspause andere Beschäftigungen. Mittlerweile hat der Spielbetrieb wieder volle Fahrt aufgenommen, am Sonntag (15 Uhr) starten die Augsburger mit einem Heimspiel gegen Dachau Thunder in die Bayernliga-Saison. An der Spitze wollen sie mitspielen, die Play-offs erreichen. Der Aufstieg in die Regionalliga muss am Ende aber nicht zwingend in der Bilanz stehen.

"Vor Corona wollten wir aufsteigen", sagt Abteilungsleister Daniel Metzler. Damals war die Regionalliga das große Ziel. Ganz ist das noch nicht aus den Augen, zu schnell aber muss es in den Augen des Funktionärs auch nicht gehen. "Ein paar Nachwehen von Corona haben wir noch", sagt Metzler, "es wäre gut, wenn wir noch ein Jahr an den Strukturen arbeiten." Metzler aber betonte auch: "Wenn wir den Aufstieg sportlich schaffen, werden wir nicht nein sagen. Wir sind finanziell stabil, uns geht es gut."

