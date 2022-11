American Football

vor 51 Min.

Football-Hype vor NFL-Spiel in München: "Unser Nummer-1-Ziel ist Fan-Wachstum"

Plus Football-Fanartikel am Odeonsplatz, Football-Partys im Hofbräuhaus, Football-Training beim FC Bayern: Die NFL hat München vor dem Spiel am Sonntag in der Hand.

Von Adrian Bauer

Bis zum tatsächlichen Aufeinandertreffen der NFL-Teams Seattle Seahawks und Tampa Bay Buccaneers in München dauert es zwar noch etwas: Doch der Football-Hype wird in der bayerischen Landeshauptstadt schon lange vor dem Anstoß am Sonntag um 15.30 Uhr massiv geschürt. Die US-Profiliga und TV-Partner ProSieben lassen keine Gelegenheit aus, das erste Saisonspiel in Deutschland als sporthistorisch höchst bedeutsames Ereignis zu verkaufen. Für die Sportart und ihre Fans ist es das in jedem Fall.

