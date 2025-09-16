Johnsons spektakuläre Aktion verpufft: NFL-Pleite für Texans

Die Houston Texans haben in der NFL trotz einer außergewöhnlichen Aktion ihres deutschen Fullbacks Jakob Johnson auch das zweite Saisonspiel verloren. Beim knappen 19:20 gegen die Tampa Bay Buccaneers blockte der 30 Jahre alte Stuttgarter einen Punt des Gegners, was in der National Football League extrem selten vorkommt.

Die Texans münzten die Situation in ein Field Goal und drei Punkte um, am Touchdown zum 19:14 wenig später war Johnson ebenfalls durch Blocken beteiligt. Dass die Buccaneers neun Sekunden vor Schluss ihren dritten Touchdown erzielten und die Partie drehten, konnte der Offensiv-Akteur beim Heimdebüt für sein neues Team nicht verhindern.

Johnson war vor dem Spiel - wie schon zum Auftakt in die Saison - aus dem Trainingskader in den aktiven Spieltagskader befördert worden und rechtfertigte die Entscheidung mit guten Aktionen. Seine Spielanteile waren dem Augenschein nach größer als noch beim 9:14 gegen die Los Angeles Rams vergangene Woche.

Johnson ist seit 2020 als Fullback in der NFL aktiv und spielt seit dieser Saison für Houston. Vor seinem Wechsel nach Texas stand er bei den New England Patriots, den Las Vegas Raiders und den New York Giants unter Vertrag.

Icon vergrößern Bucs-Quarterback Baker Mayfield fühte sein Team zu einem späten Touchdown und dem zweiten SIeg im zweiten Spiel. Foto: Eric Gay/AP/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Bucs-Quarterback Baker Mayfield fühte sein Team zu einem späten Touchdown und dem zweiten SIeg im zweiten Spiel. Foto: Eric Gay/AP/dpa