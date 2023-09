American Football

Kaepernick schreibt Brief an New York Jets und bittet um Job

Colin Kaepernick will noch immer zurück in die NFL. Nach der Verletzung von Aaron Rodgers hat er den New York Jets nun einen Brief geschrieben und um eine Chance gebeten.

Colin Kaepernick (35) will noch immer als Quarterback in die NFL zurückkehren und hat die New York Jets um einen Job gebeten. Der ehemalige Spielmacher der San Francisco 49ers, der wegen seines stillen Protests beim Abspielen der US-Nationalhymne weltweit berühmt wurde, hat seit sieben Jahren nicht mehr in der National Football League gespielt. Kaepernick schrieb nun einen Brief an Jets-Besitzer Joe Douglas und bat darum, eine Chance als Quarterback für den Trainings-Kader des Teams zu bekommen. Den auf 21. September datierten Brief veröffentlichte Rapper J. Cole am Dienstag, nach eigenen Angaben mit dem Einverständnis von Kaepernick, auf Instagram. Aaron Rodgers verletzt Er wolle den Jets nach der schweren Verletzung von Aaron Rodgers helfen und die Abwehr besser auf zukünftige Gegner vorbereiten, schrieb Kaepernick. Er habe seit sechs Jahren an jedem Werktag von 5:00 Uhr bis 8:00 Uhr morgens trainiert und wolle zeigen, dass er noch immer ein guter Quarterback sei - und den Jets damit auch die Chance geben, ihn fest zu verpflichten, sollte er sie überzeugen und Stammspieler Zach Wilson nicht spielen können. Wilson ist seit der Verletzung von Rodgers wieder die Nummer eins der Jets. Rodgers hatte sich im ersten Spiel nach wenigen Minuten die Achillessehne gerissen. Die Partie gegen die Buffalo Bills gewannen die Jets, haben seither aber zweimal verloren. (dpa)

