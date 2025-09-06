Kein Sieg und keine Swift: Chiefs patzen zum NFL-Start

Die Kansas City Chiefs haben beim Brasilien-Gastspiel der NFL den Saisonstart gegen die Los Angeles Chargers verloren. Touchdowns von Quarterback-Star Patrick Mahomes und Travis Kelce, dessen Verlobte Taylor Swift auf einen Stadionbesuch in São Paulo verzichtete, reichten dem Super-Bowl-Verlierer der vergangenen Saison beim 21:27 nicht gegen die Chargers. Die Mannschaft aus Los Angeles profitierte von einer überzeugenden Vorstellung ihres Quarterbacks Justin Herbert, der am Ende auf drei Touchdowns und Zuspiele über insgesamt 318 Yards kam.

«Das ist eine echt gute Football-Mannschaft, wir haben viel Respekt vor denen», sagte Herbert und spielte die Bedeutung des Sieges und seiner Leistung gegen einen Divisions-Rivalen herunter. «Für uns war das nur ein anderes Football-Spiel, das wir gewonnen haben.»

Kelces erste große Szene war ein Schlag seines Gegenspielers

Kelce hatte eine Woche nach Bekanntwerden seiner Verlobung mit Pop-Superstar Taylor Swift dagegen lange ein unauffälliges Spiel - und stand erstmals richtig im Mittelpunkt, als er von seinem Gegenspieler mit der flachen Hand heftig aufs Helmgitter geschlagen wurde. Statt einer Disqualifikation kam Chargers-Verteidiger Teair Tart mit einer 15-Yard-Strafe davon - und hatte später dann entscheidend seine Finger im Spiel beim missglückten Versuch der Chiefs, die Partie nach Kelces Touchdown beim Stand von 18:20 auszugleichen.

Die Chiefs stehen damit schon nach dem ersten Spiel der neuen Saison unter etwas Druck - am zweiten Spieltag kommt es zum Duell mit den Philadelphia Eagles, gegen die es vor sieben Monaten die 20:44-Pleite im Super Bowl gegeben hatte.

Icon vergrößern Kelce hatte einen schönen Touchdown, ansonsten aber nicht viel Grund zum Jubeln. Foto: Jeff Lewis/AP/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Kelce hatte einen schönen Touchdown, ansonsten aber nicht viel Grund zum Jubeln. Foto: Jeff Lewis/AP/dpa