Lederhose für Brady: NFL-Star bald in bayerischer Tracht?

Ein passendes Outfit für seinen Spaziergang durch den Englischen Garten hat NFL-Superstar Tom Brady schon mal.

Nach dem ersten Training der Tampa Bay Buccaneers in München überreichte ein Medienvertreter dem siebenmaligen Superbowl-Champion eine Lederhose und sorgte so für Lacher unter den anwesenden Journalisten.

In die bayerische Tracht war das rot-weiße Vereinsemblem der Bucs eingestickt. "Wie würde das wohl aussehen, wenn ich die nach dem Spiel trage?", scherzte Brady und hielt sein neues Kleidungsstück strahlend vor die Kameras.

In der Allianz Arena wird am Sonntag (15.30 Uhr) das erste NFL-Spiel in Deutschland ausgetragen. München teilt sich mit Frankfurt in den kommenden drei Jahren drei weitere Hauptrunden-Spiele der besten Football-Liga der Welt.

(dpa)