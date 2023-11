NFL: Harmlose New York Jets gegen Chargers chancenlos

Zur Halbzeit der NFL-Saison bekommen Siege und Niederlagen mehr Gewicht. Wer jetzt den Anschluss an die Playoff-Plätze verliert, kommt nicht zurück. Der Sieg der Chargers deswegen: besonders wertvoll.

Die Los Angeles Chargers haben ihre Playoff-Chancen gewahrt und das Auswärtsspiel bei den unerwartet schwachen New York Jets deutlich gewonnen.

Gegen das Team mit der auf dem Papier drittstärksten Abwehr der Liga holten die Chargers ein 27:6. Zur Halbzeit der NFL-Saison hat die Mannschaft von Quarterback Justin Herbert damit vier Siege und vier Niederlagen und weiter Anschluss an die Playoff-Plätze.

Die Jets enttäuschten dagegen nach zuletzt drei Siegen auf ganzer Linie und schadeten sich insbesondere mit drei Ballverlusten - die Chargers hatten keinen einzigen. Dass die Gastgeber den Ball viel länger in Besitz hatten als Los Angeles, fiel überhaupt nicht ins Gewicht. Das Team, das mit großen Hoffnungen in die Saison gestartet war, aber dann schon nach wenigen Minuten die schwere Verletzung von Quarterback-Neuzugang Aaron Rodgers verdauen musste, wirkte vor den eigenen Fans harmlos in allen Bereichen.

Rodgers-Ersatz Zach Wilson wurde achtmal von der Chargers-Abwehr zu Boden gerissen. "Ich bin einfach sehr stolz auf die Jungs. Wir hatten ein paar echt harte Niederlagen und waren in der Lage, uns neu zu formieren", sagte Chargers-Verteidiger Joey Bosa.

Für zwei Chargers-Profis gab es nette Wegmarken: Quarterback Justin Herbert erreichte so schnell wie niemand vor ihm 1500 erfolgreiche Pässe. Er brauchte dafür nur 57 Spiele. Der Rekord von Patrick Mahomes und Matthew Stafford stand zuvor bei 62 Spielen. Passempfänger Keenan Allen kommt in seiner Karriere nun auf mehr als 10.000 Yards nach gefangenen Bällen.

(dpa)