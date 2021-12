NFL kommt 2022 nach Deutschland: Diese Teams sichern sich exklusive Markenrechte

Ab dem kommenden Jahr will die NFL reguläre Ligaspiele in Deutschland austragen. Nun dürfen vier Teams Werbepartnerschaften eingehen. Wird die Allianz Arena der Spielort?

Gute Nachrichten für deutsche Football-Fans: Zwischen 2022 und 2025 will die NFL reguläre Ligaspiele in Deutschland austragen. Nun haben sich vier Football-Teams exklusive Marketingsrechte für Deutschland gesichert. Neben den Carolina Panthers zählen auch die Kansas City Chiefs, die New England Patriots sowie die aktuellen Super-Bowl-Sieger der Tampa Bay Buccaneers um Quarterback-Superstar Tom Brady dazu. Damit werden drei der aktuell besten Teams der NFL in Deutschland bald deutlich präsenter sein.

Die Werberechte ermöglichen es den Mannschaften, Veranstaltungen wie Public Viewings und Trainingslager zu organisieren und Sponsorenverträge mit deutschen Firmen zu unterzeichnen. Zudem ist es äußerst wahrscheinlich, dass diese vier Teams zu den regulären Ligaspielen nach Deutschland kommen. Besonders freuen dürfte sich darüber der Stuttgarter Fullback Jakob Johnson, der derzeit bei den New England Patriots unter Vertrag steht.

So reagieren die Teams auf den Deutschland-Deal

Deutschland ist eines von nur drei Ländern in Europa, für die NFL-Teams Marketingrechte bekommen haben. Sechs Teams dürfen zukünftig in Großbritannien aktiv sein, wo bereits seit einigen Jahren reguläre Ligaspiele stattfinden. Den Zuschlag für den spanischen Markt haben zwei Mannschaften bekommen. Das größte Interesse an Auslandsrechten gab es an Mexiko, dort vermarkten sich ab 1. Januar neun Teams. Normalerweise dürfen Mannschaften in der NFL nur im Umkreis von 75 Meilen (120 Kilometer) um ihren Sitz herum Marketing machen.

Auf den Social-Media-Kanälen haben die Teams umgehend reagiert. Die Carolina Panthers posteten auf Twitter ein Bild von Lederhosen mit dem Vereinslogo und kommentierten, dass ihr Spieloutfit schon bereitliege. Auch die Patriots freuen sich offenbar schon auf die Partnerschaft. Sie begrüßten die Fans auf Twitter mit "Hallo, Deutschland".

München positioniert sich und will Austragungsort werden

Der Besitzer der Kansas City Chiefs, die auch den Zuschlag für Mexiko bekommen haben, reagierte ebenfalls auf den Werbedeal: "Wir freuen uns darauf, die Beziehung mit unseren Fans in Deutschland und Mexiko zu stärken und wollen weiterhin unser Chiefs Kingdom überall auf der Welt teilen", sagte Clark Hunt. Schon seit mehreren Jahren kooperiert auch der FC Bayern mit dem Besitzer der Chiefs. Und wie reagiert der aktuelle Super-Bowl-Sieger aus Tampa Bay auf den Deutschland-Deal? Er veröffentlichte gleich ein ganzes Video von Deutschland.

Unklar ist noch, wo in Deutschland die NFL-Spiele stattfinden werden. In die Vorauswahl, die die Liga bereits getroffen hat, haben es Düsseldorf, Frankfurt und München geschafft. Die Stadt München hat in dieser Woche bereits signalisiert, gerne Austragungsort der Spiele werden zu wollen. Der Stadtrat stimmte am Mittwoch der Bewerbung zu, die Allianz Arena – sonst Heimat des FC Bayern – würde als Spielort zur Verfügung stehen. Von den drei Kandidaten wäre die Münchner Arena zudem die größte mit einem Fassungsvermögen von 75.000 Fans. Bis zum Super Bowl im Februar will die Liga entscheiden, wo die Spiele in Deutschland steigen.