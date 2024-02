NFL-Profi St. Brown überzeugt auch bei Pro Bowl

Amon-Ra St. Brown hat die beste NFL-Saison seiner Karriere hinter sich. Den Super Bowl haben die Detroit Lions verpasst, der Deutsch-Amerikaner zeigt sich nun aber noch bei einem anderen Event stark.

NFL-Profi Amon-Ra St. Brown hat auch beim Pro Bowl überzeugt. Der Deutsch-Amerikaner von den Detroit Lions fing bei der Allstar-Veranstaltung der amerikanischen Football-Liga zehn Pässe für 173 Yards, dabei erzielte er einen Touchdown für das Team der NFC.

Die Mannschaft des 24-Jährigen gewann gegen die AFC-Auswahl 64:59, dabei wurden die Ergebnisse eines Flag-Football-Spiels mit anderen Wettbewerben zusammengerechnet. Die kontaktarme Variante Flag Football wird 2028 in Los Angeles erstmals olympisch sein.

St. Brown war für den verletzten A.J. Brown von den Philadelphia Eagles nachnominiert worden. Er hatte bereits im vergangenen Jahr als Nachrücker an dem Show-Event für die besten NFL-Spieler der Saison teilgenommen.

Dass er nicht direkt für die Veranstaltung in Orlando im US-Bundesstaat Florida eine Woche vor dem Super Bowl gewählt worden war, hatte St. Brown zuvor geärgert, denn er hat eine starke Saison hinter sich. Mit 119 gefangenen Pässen in der regulären Saison für 1515 Yards Raumgewinn und 10 Touchdowns hat er jeweils Karrierebestwerte aufgestellt. Nur zwei Spieler hatten mehr gefangene Pässe und Yards, nur drei Profis kamen auf mehr Touchdowns. In den Playoff-Halbfinals waren Detroit und St. Brown knapp an den San Francisco 49ers gescheitert und hatten damit den Einzug in den Super Bowl verpasst.

(dpa)