NFL-Spieler erzwingen Abbruch nach Verletzung eines Profis

NFL-Spieler der Detroit Lions und der Atlanta Falcons haben nach der augenscheinlich schweren Verletzung eines Football-Kollegen den Abbruch ihres Vorbereitungsspiels erzwungen. Lions-Verteidiger Morice Norris war nach einem Zusammenstoß etwa 20 Minuten lang auf dem Feld behandelt und schließlich in einem Krankenwagen abtransportiert worden. Lions-Trainer Dan Campbell sagte bei einer Pressekonferenz im Anschluss, dass Norris atme, spreche und sich bewegen könne. «Sie machen jetzt weitere Tests», sagte er.

Als die Partie beim Stand von 17:10 für die Lions mit 14:50 Minuten auf der Uhr im Schlussviertel fortgesetzt werden sollte, brachten die Falcons den Ball zwar ins Spiel - dann aber blieben die Profis beider Teams einfach stehen und ließen die Uhr laufen. Wenig später kamen sie in einem Kreis zusammen und schienen gemeinsam zu beten. 6:31 Minuten vor Ablauf der Spielzeit wurde die Partie schließlich offiziell abgebrochen.

Viele Stars beider Teams, darunter Amon-Ra St. Brown bei den Lions, kamen in der Vorbereitungspartie nicht zum Einsatz. Die NFL-Saison beginnt im September.

Spieler beider Teams hielten sich noch während der Partie an den Händen. Foto: Brynn Anderson/AP/dpa